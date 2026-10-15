Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Не хотіла нікого образити». Марія Єфросиніна відреагувала на хейт через відео про Ірину Федишин

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Марія Єфросиніна підтримала родину Ірини Федишин особисто
Кадр з відео

Марію Єфросиніну звинуватили у відсутності етики та розуміння чужого горя

Телеведуча Марія Єфросиніна відповіла на негативні коментарі в мережі про відео, яке вона записала на підтримку співачки Ірини Федишин. Вона наголосила, що попри хейт варто звернути увагу на її звернення, а не зовнішній вигляд. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки у Facebook.

Марія Єфросиніна зауважила, що саме фрагмент з її відео став вірусним у мережі та обурив українців. Зірка визнала, що її поведінка та слова співчуття разом мали «поганий вигляд». Тож ведуча зауважила, що не хотіла образити почуття інших.

«Я спершу хочу подякувати своїй аудиторії, яка до того, як був вирізаний шматок на 20 секунд, і пущений по соцмережах перших 20 секунд мого звернення, в мене не було негативних коментарів, і всі, хто додивилися до кінця, зрозуміли, про що була мова. Але в вирізаному шматку це дійсно виглядає погано, це дійсно виглядає, як ніби мені все одно, і я хочу сказати, що я жодною мірою не хотіла нікого образити в такій чутливій темі», – сказала вона.

Марія Єфросиніна розповіла, що підтримала Ірину Федишин та її чоловіка Віталія Човника особисто. Та коли співачку почали звинувачувати в мережі після втрати доньки, ведуча не стрималася та вирішила записати відео.

«Але мене просто розривало від того, що я побачила в коментарях, мене розривало від того, як жінки на сьогоднішній день ненавидять жінок, навіть коли в них горе. І я в такому пориві схопилася за це відео, записала його з першого разу. Так, я була в ванні, я пригодилася водоладу, і так, фраза про співчища, вона попала на це розчислення, так буває, так буває. Це точно було не спеціально, я завжди коли нервую, я щось роблю, або відволікаюся від новин поганих, я щось роблю», – пояснила зірка.

Водночас Єфросиніна зауважила, що тепер сама ж потерпає від хейту, про який говорила у відео. «Це співпадіння, і мені шкода, що знову ж таки у роліка на 20 секунд більше переглядів, ніж у самого мого відео. Тож я прошу, можливо, до нього повернутися, передивитися, і зрозуміти, що я мала на увазі. Зрештою, від чого зараз сама і потерпаю. Дякую», – резюмувала вона.

Нагадаємо, Марія Єфросиніна натрапила на хвилю хейту в мережі, коли висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила дочку. Марія Єфросиніна записала відео, де висловилася про критику на адресу Ірини Федишин. Вона заговорила про «середньовічні забобони», якими дорікають співачці в мережі.

У коментарях під відео Марії Єфросиніної користувачі звернули увагу не на її звернення, а на зовнішній вигляд та поведінку. Вона показалася у ванній кімнаті та водночас розчісувала волосся, стоячи перед камерою у готельному халаті.

Зазначимо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки. 

Читайте також:

Теги: Маша Єфросиніна Ірина Федишин хейт соцмережі шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Фундації Ліни Костенко завітали українські зірки, серед яких Святослав Вакарчук, Сергій Жадан та інші
Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай»
Вчора, 15:36
Андрій Канівець помер 27 вересня
Помер відомий український продюсер у віці 48 років
7 жовтня, 15:35
Родина Ніни Кирилюк відгукується про неї, як про працьовиту та життєрадісну людину
Знімає TikTok та подорожує світом. 90-річна мешканка Рівненщини відзначила ювілей
6 жовтня, 16:50
Ірина Федишин з Віталієм Човником отримали медалі від бригади ЗСУ
Військові нагородили Ірину Федишин особливою відзнакою (відео)
1 жовтня, 18:30
Анастасії Сушко мріє стати кваліфікованим оператором БПЛА
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу
29 вересня, 13:25
Анатолій Говорадло є народним артистом України
Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
25 вересня, 18:36
Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
20 вересня, 16:53
Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яку виконувала Таїсія Повалій
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, розказав, як вона з ним розплатилася
20 вересня, 10:37
Микола Бровченко назвав свою найкасовішу пісню, написану за останні 10 років
Автор легендарних хітів Повалій, Ані Лорак та Тіни Кароль розказав, які виплати тепер отримує
16 вересня, 09:18

Шоу-біз

«Не хотіла нікого образити». Марія Єфросиніна відреагувала на хейт через відео про Ірину Федишин
«Не хотіла нікого образити». Марія Єфросиніна відреагувала на хейт через відео про Ірину Федишин
«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою
«Стали чужими». Ольга Сумська вперше за довгий час прокоментувала сварку з рідною сестрою
Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан
Віктор Павлік раптово потрапив до лікарні: дружина розповіла про його стан
Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських
Катерина Осадча зізналася, як ставиться до своїх скандальних кумів Потапа й Насті Каменських
«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів
«Вночі завмираємо, наче перед монстром». Джамала порівняла життя у Києві з фільмом жахів
Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» вдруге стала мамою (фото)
Зірка серіалу «Теорія великого вибуху» вдруге стала мамою (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
70K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Сьогодні, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua