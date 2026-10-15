«Не хотіла нікого образити». Марія Єфросиніна відреагувала на хейт через відео про Ірину Федишин

Марію Єфросиніну звинуватили у відсутності етики та розуміння чужого горя

Телеведуча Марія Єфросиніна відповіла на негативні коментарі в мережі про відео, яке вона записала на підтримку співачки Ірини Федишин. Вона наголосила, що попри хейт варто звернути увагу на її звернення, а не зовнішній вигляд. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки у Facebook.

Марія Єфросиніна зауважила, що саме фрагмент з її відео став вірусним у мережі та обурив українців. Зірка визнала, що її поведінка та слова співчуття разом мали «поганий вигляд». Тож ведуча зауважила, що не хотіла образити почуття інших.

«Я спершу хочу подякувати своїй аудиторії, яка до того, як був вирізаний шматок на 20 секунд, і пущений по соцмережах перших 20 секунд мого звернення, в мене не було негативних коментарів, і всі, хто додивилися до кінця, зрозуміли, про що була мова. Але в вирізаному шматку це дійсно виглядає погано, це дійсно виглядає, як ніби мені все одно, і я хочу сказати, що я жодною мірою не хотіла нікого образити в такій чутливій темі», – сказала вона.

Марія Єфросиніна розповіла, що підтримала Ірину Федишин та її чоловіка Віталія Човника особисто. Та коли співачку почали звинувачувати в мережі після втрати доньки, ведуча не стрималася та вирішила записати відео.

«Але мене просто розривало від того, що я побачила в коментарях, мене розривало від того, як жінки на сьогоднішній день ненавидять жінок, навіть коли в них горе. І я в такому пориві схопилася за це відео, записала його з першого разу. Так, я була в ванні, я пригодилася водоладу, і так, фраза про співчища, вона попала на це розчислення, так буває, так буває. Це точно було не спеціально, я завжди коли нервую, я щось роблю, або відволікаюся від новин поганих, я щось роблю», – пояснила зірка.

Водночас Єфросиніна зауважила, що тепер сама ж потерпає від хейту, про який говорила у відео. «Це співпадіння, і мені шкода, що знову ж таки у роліка на 20 секунд більше переглядів, ніж у самого мого відео. Тож я прошу, можливо, до нього повернутися, передивитися, і зрозуміти, що я мала на увазі. Зрештою, від чого зараз сама і потерпаю. Дякую», – резюмувала вона.

Нагадаємо, Марія Єфросиніна натрапила на хвилю хейту в мережі, коли висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила дочку. Марія Єфросиніна записала відео, де висловилася про критику на адресу Ірини Федишин. Вона заговорила про «середньовічні забобони», якими дорікають співачці в мережі.

У коментарях під відео Марії Єфросиніної користувачі звернули увагу не на її звернення, а на зовнішній вигляд та поведінку. Вона показалася у ванній кімнаті та водночас розчісувала волосся, стоячи перед камерою у готельному халаті.

Зазначимо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки.