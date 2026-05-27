Подружжя українців назвало головні недоліки життя в Австралії

Блогери з України поділилися досвідом свого життя у Австралії

Пара з України, яка мешкає в Австралії, веде блог та розповідає про життя за кордоном. В одному зі своїх відео українці розкрили головні недоліки життя в цій країні, пише «Главком».

Австралія – дуже дорога країна

За словами українців, життя в Австралії потребує чималих коштів. «Неважливо, чи ви турист, чи повністю переїжджаєте до Австралії. Потрібно багато грошей», – запевняють блогери.

Великі відстані між містами

Як розповів українець, між містами в Австралії часто зникає дорога через повені, або пожежі. «Нам тільки до столиці нашого штату потрібно їхати 2 тис. кілометрів. А до столиці Австралії – майже 4 тис.», – зауважив він.

Криза житлової нерухомості

Житло в Австралії коштує дорого, водночас пропозицій на ринку небагато. «Зараз криза житлового фонду в Австралії», – сказали блогери. Також вони стверджують, що в Австралії очікується фінансова криза.

Складний еміграційний процес

Українець зауважив, що переїхати жити до Австралії наразі складно. Найбільше це стосується країн Європи. «Потрапити в Австралію не так просто, як в інші країни. Вона трохи несправедлива. Тому що освічені люди останні роки сюди потрапляють рідше. Чомусь масово завозять з Індії та інших країн. А з України зараз потрапити до Австралії майже нереально та дуже проблемно. Набагато складніше, ніж було раніше», – розповів чоловік.

