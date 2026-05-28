Зеленський показався в особливій вишиванці від ЗСУ (відео)

Глава держави розповів про свою нову вишиванку

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 травня показався у кадрі в особливій вишиванці з яскравим орнаментом. Про це пише «Главком» із посиланням на звернення президента.

Володимир Зеленський одягнув чорну вишиванку з незвичним орнаментом. Сорочка, яку обрав президент, вишита білими та червоними гербами України. На початку свого звернення Зеленський привітав ЗСУ. Зазначимо, 27 травня в Україні відзначався День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зеленський: На цьому тижні я підготував спеціальний лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів… pic.twitter.com/Dfmx45h9VB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 27, 2026

«Сьогодні день ЗСУ, я привітав воїнів, я вдячний нашим спецпризначенцям за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найсильніших, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам», – сказав глава держави.

Зеленський показався в особливій вишиванці від ЗСУ фото: скриншот Zelenskiy/Official/Telegram

Разом із привітанням президент подякував ЗСУ за вишиванку, у якій він записував звернення. Як з’ясувалося, її Зеленському подарували бійці ЗСУ. «Дякую хлопцям за зустріч, дякую за вишиванку», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців з Днем вишиванки. Президент і перша леді також поділилися спільним фото, на якому вони з’явилися у вишиванках. Олена Зеленська вбралася у білу вишиванку з синім орнаментом. Володимир Зеленський надав перевагу темній сорочці з контрастною світлою вишивкою.