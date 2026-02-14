Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили

Володимир Зеленський та Марко Рубіо обговорили став стан справ на передовій та захист української енергосистеми

У межах Мюнхенської конференції Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Ключовою темою розмови став стан справ на передовій та захист української енергосистеми, яка потерпає від регулярних російських обстрілів. Окремо сторони зупинилися на дефіциті ракет для систем ППО, що є критично важливим питанням у зимовий період.

Значну частину зустрічі присвятили дипломатичним зусиллям, зокрема роботі в межах тристороннього формату. Президент України висловив вдячність американській стороні за конструктивну позицію та зазначив, що Київ очікує від майбутніх раундів переговорів у Женеві конкретних результатів.

Також обговорювався подальший план дій. Позиція України залишається незмінною: для остаточного врегулювання найбільш складних питань необхідна організація прямої зустрічі на рівні глав держав.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».