Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
З рейок зійшли одразу два швидкісні потяги
фото: reuters, АР

Швидкісний залізничний рух між Мадридом і Кордобою, Севільєю, Малагою та Уельвою буде призупинено щонайменше на весь понеділок

Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Іспанії зросла до 39. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

За даними екстрених служб, кількість загиблих під час сходження з рейок зросла до 39 осіб. Близько 170 людей отримали поранення, 75 перебувають у лікарні.

Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла фото 1
фото: reuters

П'ятнадцять людей отримали важкі поранення, четверо з яких – діти.

Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла фото 2
фото: АР
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла фото 3
фото: reuters

За інформацією ADIF, національного оператора залізничної мережі Іспанії, весь швидкісний залізничний рух між Мадридом і Кордобою, Севільєю, Малагою та Уельвою буде призупинено щонайменше на весь понеділок.

Нагадаємо, у неділю, 18 січня, південний регіон Іспанії сколихнула масштабна аварія на залізниці. Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Адамуз, де з рейок зійшли одразу два швидкісні потяги.

Теги: Іспанія залізниця аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви
Сьогодні, 01:00
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
Іспанія закликала до створення європейської армії через політику Трампа
11 сiчня, 05:29
Тролейбус провалився в діру в асфальті у центрі Києва
У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)
7 сiчня, 13:07
Внаслідок ДТП є потерпілі, рух тролейбусів у бік станції метро Дорогожичі тимчасово не здійснюється
Серйозна ДТП за участі таксі на вулиці Стеценка: рух у бік «Дорогожичів» заблоковано
31 грудня, 2025, 15:27
Унаслідок аварії загинули щонайменше 13 осіб, близько 98 отримали поранення
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
29 грудня, 2025, 06:53
Лоб до лоба зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.
Смертельна аварія у Польщі: МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців
28 грудня, 2025, 16:48
Волинь під атакою дронів
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
26 грудня, 2025, 10:48
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53

Соціум

Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua