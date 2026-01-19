Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії: кількість загиблих зросла

Швидкісний залізничний рух між Мадридом і Кордобою, Севільєю, Малагою та Уельвою буде призупинено щонайменше на весь понеділок

Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Іспанії зросла до 39. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

За даними екстрених служб, кількість загиблих під час сходження з рейок зросла до 39 осіб. Близько 170 людей отримали поранення, 75 перебувають у лікарні.

фото: reuters

П'ятнадцять людей отримали важкі поранення, четверо з яких – діти.

фото: АР

фото: reuters

За інформацією ADIF, національного оператора залізничної мережі Іспанії, весь швидкісний залізничний рух між Мадридом і Кордобою, Севільєю, Малагою та Уельвою буде призупинено щонайменше на весь понеділок.

Нагадаємо, у неділю, 18 січня, південний регіон Іспанії сколихнула масштабна аварія на залізниці. Трагедія сталася неподалік від населеного пункту Адамуз, де з рейок зійшли одразу два швидкісні потяги.