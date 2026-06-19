Які деталі інтер'єру врятують від стресу і допоможуть швидко заснути

Психологи назвали колір, який магічно діє на мозок як миттєве заспокійливе

Щоб мозок миттєво зняв напругу після важкого дня, потрібно правильно підібрати аксесуари для спальні. Експерти розповіли, на який саме колір деталей варто звернути увагу, щоб назавжди забути про безсоння і повернути душевний спокій. Про це пише «Главком» з посиланням на допис в Facebook у групі «Сила роду, допомога роду» .

Вчені давно довели, що синій колір в інтер’єрі може сприяти розслабленню, покращувати концентрацію та створювати відчуття гармонії в просторі. Не дарма дизайнери та сомнологи рекомендують додавати в спальню аксесуари саме цього кольору. Вважається, що сині відтінки, які асоціюються зі спокоєм, безпекою, водою та небом, на рівні підсвідомості знижують рівень гормону стресу (кортизолу) та налаштовують мозок на відпочинок.

Особливо заспокійливими вважаються морські, блакитні та бірюзові відтінки.

Цікаво, що деякі дослідження навіть зафіксували, що синій колір здатний впливати на фізіологічні реакції організму та емоційне сприйняття простору, допомагаючи людині почуватися більш розслаблено.

Як додати синій колір у дім без ремонту

Для створення атмосфери спокою зовсім не обов’язково перефарбовувати стіни. Достатньо кількох правильно підібраних деталей.

Комплект постільної білизни небесного кольору, м’який синій плед або декоративні подушки. Дотик до приємної тканини у поєднанні з правильним кольором дарує відчуття затишку. Лампа з блакитним абажуром або «розумне» нічне світло. Виявляється, світло, що проходитиме саме через блакитний абажур, моментально знімає зорову напругу та допомагає розслабити мозок після важкого дня перед екраном смартфона чи комп'ютера. Предмети з синього або напівпрозорого скла й свічки. Вогники свічок у поєднанні з кольоровим склом створюють затишну напівтемряву, яка діє як легка медитація. Натуральний декор з морськими мотивами. Рекомендується додати в інтер’єр спальні кілька великих оригінальних мушель на полиці або невелику картину (чи якісний принт) з морським пейзажем (наприклад, репродукцію знаменитих "Водяних лілій" Клода Моне). Споглядання води чи морських елементів на підсвідомому рівні знижує тривожність.

Головне – не перестаратися

Попри позитивний вплив, надлишок синього кольору може мати й протилежний ефект. Дизайнери нагадують, що занадто холодний інтер’єр іноді викликає відчуття прохолоди, відстороненості або навіть легку меланхолію. Саме тому сині акценти рекомендують поєднувати з теплими відтінками - бежевим, кремовим, пісочним або деревними текстурами. Ідеально підійдуть для рівноваги дерев'яні елементи, м'який бежевий килимок чи плетені кошики.

Вважається, що для ідеального ефекту достатньо мати 3–5 предметів синього кольору в одній кімнаті. Особливо добре працює поєднання кількох відтінків: блакитного, бірюзового, морського та глибокого темно-синього.

До речі, сині квіти у саду чи на балконі традиційно асоціюються з вірністю, гармонією та внутрішнім спокоєм, а тому можуть стати ще одним природним способом створити затишну атмосферу навколо себе.

Нагадаємо, Україна вже понад чотири роки живе в умовах безперервного стресу, а повномасштабна війна суттєво вплинула не лише на психологічне, а й на фізичне здоров’я населення. Лікарі дедалі частіше діагностують стрес-індуковану кардіоміопатію, більш відому як «синдром розбитого серця» – захворювання, яке раніше вважалося доволі рідкісним. За словами медиків, постійна тривога, переживання за близьких, обстріли та емоційне виснаження значно підвищують ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.