Найавторитетніший гороскоп на 20 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Від емоційної напруги до нових перспектив: що принесе день після першої чверті Місяця

20 серпня 2026 року розпочнеться під впливом Місяця у Скорпіоні, який протягом дня перейде у Стрільця. Після напруженої енергії першої чверті це створить поступовий перехід від глибокого аналізу та емоційних переживань до більш відкритого погляду на майбутнє. Водночас квадрат Місяця до Сонця на початку дня може посилити внутрішні суперечності та змусити переглянути рішення, ухвалені напередодні.

У другій половині дня ситуація стане легшою для пошуку нових можливостей. Місяць у Стрільці утворить гармонійні аспекти з Плутоном і Нептуном, але водночас наближатиметься до опозиції з Ураном. Тому несподівані новини або зміна планів цілком можливі – особливо там, де люди намагаються діяти за жорстким сценарієм.

Що прогнозують астрологи на 20 серпня 2026 року

День матиме дві різні частини. Ранок може виявитися більш напруженим: Місяць у Скорпіоні та квадрат до Сонця здатні посилити емоційну реакцію на слова, рішення інших людей або власні невирішені питання. Не найкращий момент для ультиматумів та остаточних висновків.

Після переходу Місяця у Стрілець настрій поступово зміниться. З'явиться більше бажання рухатися вперед, навчатися, планувати поїздки, спілкуватися та дивитися на ситуацію ширше. Водночас вечірній вплив Урана нагадує: залишайте простір для несподіваного розвитку подій.

Головна тема дня

Відпустити зайве напруження та подивитися на ситуацію ширше.

20 серпня важливо не залишатися заручником учорашніх емоцій. Якщо певна проблема вже отримала своє рішення, немає сенсу знову повертатися до неї лише через сумніви. Друга половина дня більше сприятиме новим планам, навчанню, спілкуванню та пошуку альтернатив.

Водночас не варто будувати надто жорсткий графік. Несподівані зміни можуть виявитися не перешкодою, а можливістю скоригувати маршрут і отримати кращий результат.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – у Леві, близько 27°. Підсилює прагнення до самореалізації, упевненості та відкритого прояву власної позиції.

– у Леві, близько 27°. Підсилює прагнення до самореалізації, упевненості та відкритого прояву власної позиції. 🌙 Місяць – переходить зі Скорпіона у Стрілець. На початку дня емоції глибші та напруженіші, надалі посилюються оптимізм, цікавість і потреба у свободі. Фаза – перша чверть.

– переходить зі Скорпіона у Стрілець. На початку дня емоції глибші та напруженіші, надалі посилюються оптимізм, цікавість і потреба у свободі. Фаза – перша чверть. ☿ Меркурій – у Леві, близько 20°. Сприяє впевненому самовираженню та творчому мисленню.

– у Леві, близько 20°. Сприяє впевненому самовираженню та творчому мисленню. ♀ Венера – у Терезах, близько 13°. Підтримує дипломатію, партнерство та пошук гармонії.

– у Терезах, близько 13°. Підтримує дипломатію, партнерство та пошук гармонії. ♂ Марс – у Раку, близько 6°. Дії можуть бути тісно пов'язані з емоціями, родиною та питаннями особистої безпеки.

– у Раку, близько 6°. Дії можуть бути тісно пов'язані з емоціями, родиною та питаннями особистої безпеки. ♃ Юпітер – у Леві, близько 11°. Підсилює амбіції, упевненість та прагнення розширювати власні можливості.

– у Леві, близько 11°. Підсилює амбіції, упевненість та прагнення розширювати власні можливості. ♄ Сатурн – ретроградний в Овні, близько 14°. Акцентує відповідальність і перегляд раніше ухвалених рішень.

– ретроградний в Овні, близько 14°. Акцентує відповідальність і перегляд раніше ухвалених рішень. ♅ Уран – у Близнюках, близько 5°. Може приносити несподівані новини, ідеї та зміни планів.

– у Близнюках, близько 5°. Може приносити несподівані новини, ідеї та зміни планів. ♆ Нептун – ретроградний в Овні, близько 4°. Посилює інтуїтивне сприйняття, але потребує обережності з припущеннями.

– ретроградний в Овні, близько 4°. Посилює інтуїтивне сприйняття, але потребує обережності з припущеннями. ♇ Плутон – ретроградний у Водолії, близько 4°. Підсилює процеси внутрішнього переосмислення та трансформації.

– ретроградний у Водолії, близько 4°. Підсилює процеси внутрішнього переосмислення та трансформації. Енергетика дня: від напруженої та зосередженої вранці до більш відкритої, активної та орієнтованої на майбутнє у другій половині дня.

Кольори дня

Темно-синій, фіолетовий, золотий, бордовий.

Щасливі числа

3, 5, 8, 20, 23.

Чого очікувати від дня – 20 серпня 2026 року

Перша половина дня може вимагати емоційної витримки. Деякі ситуації, які здавалися зрозумілими напередодні, можуть знову викликати сумніви. Особливо важливо не реагувати миттєво на критику або слова людини, з якою вже виникали розбіжності.

У другій половині дня з'явиться більше простору для руху вперед. Добре планувати навчання, поїздки, нові проєкти та спілкування з людьми, які можуть розширити ваші можливості. Водночас варто залишити запас часу та ресурсів на непередбачені зміни.

Кохання

У першій половині дня стосунки можуть залишатися під впливом учорашніх емоцій. Якщо між партнерами виникла суперечка, не варто намагатися негайно поставити крапку. Після переходу Місяця у Стрілець розмова стане легшою, особливо якщо обидві сторони готові дивитися не лише на проблему, а й на майбутнє.

Самотні можуть отримати цікаву можливість для знайомства під час навчання, подорожі, роботи або активного спілкування. Водночас вечір може принести несподіваний поворот – повідомлення від людини, від якої ви його не очікували, або раптову зміну власного ставлення до когось.

Фінанси

У фінансовій сфері краще не поспішати вранці. Якщо є необхідність зробити велику покупку, підписати угоду або погодити фінансові умови, уважно перевірте деталі. Емоційне рішення може виявитися не найкращим.

Друга половина дня більше підходить для планування майбутніх витрат, пошуку нових джерел доходу та оцінки перспектив. Однак через непередбачуваний вплив Урана варто мати фінансовий резерв і не розраховувати бюджет до останньої гривні.

Робота

Робочий день може розпочатися з напружених переговорів або необхідності виправити ситуацію, яка виникла раніше. Не варто сприймати кожне зауваження як особисту критику. Якщо є можливість відкласти складну розмову на другу половину дня, це може зробити комунікацію продуктивнішою.

Після переходу Місяця у Стрілець з'явиться більше простору для нових ідей. Добре проводити мозкові штурми, планувати навчання, обговорювати розвиток проєктів і шукати нестандартні рішення. Увечері бажано не перевантажувати себе надто жорстким графіком.

Найсприятливіші знаки дня

♐ Стрільці – отримають більше енергії для нових планів, навчання та розширення професійних перспектив.

– отримають більше енергії для нових планів, навчання та розширення професійних перспектив. ♌ Леви – зможуть упевнено проявити себе та привернути увагу до власних ідей.

– зможуть упевнено проявити себе та привернути увагу до власних ідей. ♎ Терези – матимуть підтримку у спілкуванні, партнерстві та вирішенні суперечливих питань.

– матимуть підтримку у спілкуванні, партнерстві та вирішенні суперечливих питань. ♊ Близнюки – можуть отримати несподівану інформацію або цікаву можливість для розвитку.

Кому варто бути обережнішими

♏ Скорпіонам – не варто дозволяти ранковій емоційній напрузі визначати подальші рішення.

– не варто дозволяти ранковій емоційній напрузі визначати подальші рішення. ♋ Ракам – важливо відокремлювати особисті переживання від професійних та фінансових питань.

– важливо відокремлювати особисті переживання від професійних та фінансових питань. ♉ Тельцям – бажано залишати простір для зміни планів і не наполягати на єдиному сценарії розвитку подій.

Що варто зробити – 20 серпня:

завершити емоційно складну розмову без конфлікту;

переглянути плани на найближчі дні;

запланувати навчання або новий професійний напрямок;

перевірити фінансові домовленості;

залишити запас часу на несподівані зміни;

провести час із людьми, які надихають на розвиток.

Чого краще уникати:

різких висновків у першій половині дня;

суперечок через бажання довести власну правоту;

великих імпульсивних покупок;

надмірно жорсткого планування;

необдуманих змін у роботі;

обіцянок, які складно буде виконати.

Гороскоп на 20 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам 20 серпня варто почати день без поспіху. Ситуації, які вчора здавалися очевидними, можуть вимагати додаткового аналізу, особливо у професійній сфері. Не поспішайте відповідати на критику чи приймати рішення під впливом роздратування. У фінансах корисно переглянути заплановані витрати й залишити запас на непередбачені обставини.

У стосунках друга половина дня буде сприятливішою для відвертого діалогу. Якщо між вами та партнером залишилася невисловлена образа, її можна поступово відпустити. Самотнім Овнам варто бути відкритими до нових знайомств – цікава людина може з'явитися через друзів, роботу або спільні інтереси.

Тельцям сьогодні краще не триматися за план лише тому, що його було складено заздалегідь. На роботі можливі зміни, які вимагатимуть швидкої адаптації. Якщо колега або партнер запропонує альтернативний варіант, варто принаймні його розглянути. У фінансовій сфері бажано уникати спонтанних покупок і сумнівних пропозицій.

В особистому житті важливо залишити партнеру достатньо свободи. Надмірний контроль може спровокувати непотрібну суперечку. Самотні Тельці можуть несподівано зацікавитися людиною, яка спочатку зовсім не відповідала їхнім уявленням про потенційного партнера.

Близнюки можуть опинитися в центрі інформаційного потоку. Новина, розмова або випадкова зустріч здатні підказати новий напрямок у роботі. Особливо добре використовувати другу половину дня для обговорення ідей, навчання та планування майбутніх проєктів. Водночас не варто обіцяти більше, ніж ви реально можете виконати.

У коханні захочеться легкості та нових вражень. Парам корисно разом змінити звичний сценарій – прогулятися, кудись поїхати або просто поговорити про спільні мрії. Самотнім Близнюкам день може подарувати цікаве знайомство, причому перший контакт цілком може бути несподіваним.

Ракам важливо не дозволити ранковому емоційному напруженню вплинути на весь день. Робочі суперечки краще вирішувати через конкретні аргументи, а не через емоції. Якщо певне завдання викликає роздратування, зробіть паузу й поверніться до нього пізніше. У фінансах варто уникати витрат, зроблених для того, щоб компенсувати поганий настрій.

У стосунках може з'явитися потреба у більшій свободі. Партнер не завжди готовий одразу зрозуміти цю зміну, тому говоріть про свої бажання прямо. Самотнім Ракам варто звернути увагу на знайомства, які виникають під час поїздок, навчання або спілкування з людьми з іншого середовища.

Леви матимуть хороший простір для професійного самовираження. Сонце, Меркурій та Юпітер у вашому знаку підтримують упевненість і здатність переконувати інших у цінності власних ідей. Сьогодні можна презентувати проєкт, говорити про підвищення або обговорювати нові можливості. Головне – не перебільшувати власні ресурси.

У романтичній сфері день обіцяє більше легкості. Партнер може підтримати вашу ідею або запропонувати спільну пригоду. Самотні Леви здатні привернути увагу завдяки харизмі та відкритості. Не виключено, що несподіване повідомлення змінить ваші плани на вечір.

Дівам варто використовувати день для перегляду планів і підготовки до нового етапу. Те, що раніше здавалося далеким завданням, може раптом стати цілком реалістичною перспективою. У роботі корисно шукати нові способи оптимізації процесів. Фінансові рішення краще ухвалювати після порівняння кількох варіантів.

Особисте життя потребуватиме трохи більше спонтанності. Якщо ви постійно намагаєтеся прорахувати розвиток стосунків наперед, сьогодні краще просто насолодитися спілкуванням. Самотнім Дівам може сподобатися людина, яка має зовсім інший стиль життя або погляди.

Терези зможуть добре використати свою дипломатичність, особливо у професійних переговорах. Якщо вранці доведеться мати справу з напруженою ситуацією, не варто сприймати її як остаточну поразку. У другій половині дня з'явиться можливість знайти компроміс або запропонувати новий варіант співпраці.

У коханні захочеться більше руху та позитивних емоцій. Парам варто не повертатися постійно до старих суперечок, а подумати про спільні плани. Самотні Терези можуть отримати приємний знак уваги від людини, яка давно викликала симпатію.

Скорпіони завершують важливий етап, пов'язаний із першою чвертю Місяця у вашому знаку. Те, що стало зрозумілим 19 серпня, сьогодні можна почати переводити у практичну площину. У роботі не бійтеся відмовитися від застарілого підходу, якщо бачите ефективнішу альтернативу. Фінансові питання потребують холодної голови.

Емоційно день може стати легшим у другій половині. Партнеру буде простіше пояснити те, що раніше здавалося складним. Самотні Скорпіони можуть відчути бажання вийти із зони комфорту та познайомитися з новими людьми. Неочікувана симпатія здатна виявитися взаємною.

Стрільці отримають сильний імпульс після переходу Місяця у ваш знак. З'явиться більше енергії, оптимізму та бажання діяти. У професійній сфері можна сміливіше говорити про свої амбіції, подавати заявки, домовлятися про нові проєкти або починати навчання. Водночас варто реально оцінювати терміни та власні можливості.

У стосунках стане важливішою свобода, але це не означає дистанціювання. Партнер може підтримати ваші нові ідеї, якщо ви залучите його до своїх планів. Самотнім Стрільцям день особливо підходить для нових знайомств – симпатія може виникнути під час подорожі, навчання чи активного відпочинку.

Козерогам варто скористатися другою половиною дня для стратегічного планування. Якщо ви давно розмірковували над зміною роботи, навчанням або новим професійним напрямком, сьогодні можна почати збирати необхідну інформацію. У фінансах бажано не ризикувати заради швидкого прибутку – перспективи краще оцінювати на довшу дистанцію.

В особистому житті може з'явитися бажання поговорити з партнером про майбутнє. Така розмова буде корисною, якщо не перетворювати її на перелік претензій. Самотні Козероги можуть звернути увагу на людину, з якою об'єднує спільна професійна або життєва мета.

Водоліям день може принести несподівані професійні новини. Не всі зміни потрібно сприймати як проблему – деякі з них відкриють можливість позбутися обмежень, які давно заважали розвитку. Якщо план доведеться коригувати, робіть це без зайвого драматизму. У фінансах не варто покладатися на випадок.

У стосунках можливі сюрпризи. Партнер може запропонувати щось спонтанне або повідомити про рішення, яке змінить спільні плани. Самотнім Водоліям не варто відкидати знайомство лише тому, що людина здається занадто непередбачуваною. Саме незвичність може стати головною причиною взаємного інтересу.

Рибам 20 серпня варто поступово відходити від переживань попередніх днів. У роботі з'явиться можливість подивитися на проблему під іншим кутом і знайти простіше рішення. Добре займатися завданнями, пов'язаними з навчанням, плануванням та пошуком нової інформації. Фінансові пропозиції варто оцінювати практично, навіть якщо вони здаються дуже привабливими.

В особистому житті на перший план вийде бажання отримати нові враження. Парам корисно разом змінити звичну обстановку або запланувати подорож. Самотні Риби можуть несподівано відчути симпатію до людини, яка з'явиться у їхньому житті через роботу, навчання чи поїздку.

Головна порада дня

Не тримайтеся за старий сценарій лише через страх змін: 20 серпня новий напрямок може виявитися значно перспективнішим за той, який ви планували спочатку.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.