Ексдружина Віталія Кличка вшанувала пам’ять Гайден Панеттьєр (фото)

Єгорова згадала, що познайомилася з акторкою, коли тій було лише 20 років

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова вшанувала пам’ять американської акторки та екснареченої Володимира Кличка Гайден Панеттьєр, яка померла у віці 36 років.

Єгорова опублікувала в Instagram зворушливий допис, присвячений Панеттьєр, де описала спогади про їхнє знайомство та останні розмови, передає «Главком».

«Моя прекрасна дівчинка»

Єгорова згадала, що познайомилася з акторкою, коли тій було лише 20 років. Вона розповіла, що Панеттьєр завжди приносила із собою світло, мала неймовірну енергію, почуття гумору та незабутню усмішку. «Я досі пам’ятаю той момент, коли ти вперше зайшла до кімнати – і вся кімната одразу стала світлішою. Це була ти», – написала Єгорова.

За її словами, за яскравою та життєрадісною натурою Панеттьєр ховалася глибока, мудра й небайдужа людина. Єгорова назвала її однією з найсильніших і найсміливіших жінок, яких знала. «Маленька й тендітна зовні, але з серцем левиці», – зазначила вона.

Єгорова також наголосила, що цінувала чесність Панеттьєр, її прямолінійність і безстрашність. За словами жінки, акторка завжди захищала людей, яких любила, а також із особливою силою відстоювала права жінок.

Чекала на зустріч у Європі

Під час останніх розмов із Панеттьєр вони говорили про її майбутню книгу та запланований тур Європою. Акторка розповідала, що незабаром приїде до Європи, тож вони нарешті зможуть зустрітися.

«Я справді вірила, що ця книга принесе тобі полегшення і стане початком нового світанку – нового розділу твого життя», – написала Єгорова. Вона також зазначила, що 21 серпня Панеттьєр мало виповнитися 37 років.

«Як би я хотіла, щоб тобі дали більше часу. Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі мало виповнитися лише 37», – йдеться у дописі. На завершення Єгорова висловила співчуття батькам, родині, друзям і шанувальникам акторки та побажала їй спокою, світла й любові.

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фото: іnstagram.com/natalia_yegorova

Що відомо про Гайден Панеттьєр

Гайден Панеттьєр померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Про смерть акторки повідомив її представник від імені родини. Панеттьєр найбільше відома за ролями у серіалах «Герої» та «Нешвілл», а також фільмах «Крик 4» і «Крик 6».

Акторка протягом кількох років перебувала у стосунках із Володимиром Кличком. У них є донька Кая.

Нагадаємо, «Главком» уже повідомляв про нові деталі розслідування смерті американської акторки Гайден Панеттьєр, які оприлюднила поліція округу Грінвілл.