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Віщувальник біди: в Україні помітили рідкісного чорного лебедя (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Поява самотнього чорного лебедя серед білих вважалася знаком майбутніх випробувань
Фото: Wikipedia

У давнину вірили, що поява цього птаха віщує випробування, погані новини та хвороби

У Дніпропетровській області на річці Самара помітили рідкісного для України чорного лебедя, за яким водиться слава провісника бід та непередбачуваних подій. Про це повідомляють у соцмережах, пише «Главком».

Як повідомляють місцеві, птах з'явився на пляжі в районі Воронівки. Примітно, що людей він не боїться і досить близько підходить до відпочивальників. Це наводить на здогадку, що лебідь втік із приватного домогосподарства, екопарку чи зоопарку. Такі птахи здатні адаптуватися до місцевих умов та пересуватися водоймами, але постійних диких популяцій чорного лебедя в Україні немає.

Віщувальник біди: в Україні помітили рідкісного чорного лебедя (фото) фото 1
Фото: Соцмережі

Чорні лебеді не водяться в Україні – їхньою батьківщиною є Австралія. У приватних зоопарках чи парках країни їх часто утримують, звідки вони інколи вилітають. Раніше орнітологи вже помічали чорних лебедів на Київському та Бурштинському водосховищах, у заповіднику «Тузлівські лимани» на Одещині, а також поблизу Дніпра та Луцька.

Чому у давнину боялися чорних лебедів

У давній Європі з чорним лебедем пов'язували кілька забобонів. Вважалося, що того, хто побачив птаха у польоті, нібито чекають неприємні звістки, хвороби або біди. Поява самотнього чорного лебедя серед білих вважалася знаком майбутніх випробувань чи суспільних потрясінь.

Сьогодні вираз «чорний лебідь» використовують як метафору непередбачуваної події із серйозними наслідками.

Варто зазначити, що такого гостя вже помічали в Україні, але більш ніж три роки тому. У червні 2023 року в заповіднику на Одещині вже зустрічали рідкісного чорного лебедя, який прилетів з Херсонщини – вчені тоді одразу почали спостереження за австралійським «переселенцем».

Нагадаємо, що у Великий Луг повернулися рідкісні птахи, яких тут не бачили 150 років. Вони навіть адаптувались до воєнних дій, і їм не заважають постійні вибухи.

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Теги: Дніпропетровщина птахи соцмережі

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