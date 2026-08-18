«Краще, ніж у Польщі». Українець назвав плюси та мінуси життя в Чорногорії

Українець поділився власним досвідом життя за кордоном

Українець Роман переїхав із Польщі до Чорногорії. Він розповів, яким є життя в цій країні та назвав її переваги й недоліки. Про це пише «Главком» іх посиланням на відео блогера.

Плюси життя в Чорногорії

Оренда

Українець назвав однією з переваг Чорногорії правила оренди житла, де за послуги рієлтора платить власник. «Коли ви орендуєте житло, то за це платить власник. Навіть якщо ви самі перші звернулися», – зазначив чоловік.

Заклади харчування

Ще однією перевагою в Чорногорії українець вважає великі порції їжі в закладах: «У Чорногорії їжі не шкодують. Особливо вони люблять м’ясо. Спокійно можна брати одну страву на двох і вам вистачить».

Спокійне та безпечне життя

За словами українця, Чорногорія є безпечною країною як для дорослих, так і для дітей. Однак він звернув увагу на ситуацію на дорогах. «Третє, тут спокійно й безпечно. Є моменти на дорогах, що на дорогах їздять дуже дивно. Але в цілому країна справді безпечна, як для дітей, так і для дорослих», – вважає українець.

Природа

Також Роман відзначив у Чорногорії велику кількість мальовничих місць та гарну природу. «І остання, це неймовірно красива природа. Це, напевно, головна фішка Чорногорії. Хоч країна й невеличка, але побачити всі топові локації, які тут є, ще треба постаратися», – сказав він.

Мінуси життя в Чорногорії

Житло та ціни

Порівнюючи ціни в Чорногорії та Польщі, українець зазначив, що до деяких речей він не був готовий. «Із цінами тут парадокс. Житло можна зняти у два рази дешевше й у два рази більше, ніж у Польщі», – зауважив емігрант.

Водночас, за словами українця, не всі товари в Чорногорії дешевші. Однак він вважає, що за ті самі гроші в цій країні можна отримати більше. «А все інше – ні. Одяг, техніка й навіть продукти дорожчі. Але в будь-якому випадку за ті самі гроші ми отримуємо тут значно більше», – вважає блогер.

Погода

Ще одним мінусом Чорногорії, за словами Романа, є спека та велика кількість комарів. «Тут жарко. Прям дуже. Це тепла країна. Не думайте, що тут якась Африка. В Італії так само», – зауважив чоловік.

Затори

Через гірський рельєф та переважно односмугові дороги в туристичний сезон у Чорногорії можуть виникати значні затори. «Затори. Країна на 80 % складається з гір. Дороги переважно однополосні. Літом у пік сезону їхати 30-40 км до популярної локації можна півтори-дві години», – розповів українець.

Однак Роман зауважив, що переваг у Чорногорії більше, ніж недоліків. Тож він не шкодує про переїзд і вважає життя тут комфортнішим, ніж у Польщі.

Нагадаємо, українка Катерина веде блог, де розповідає про життя у Польщі. Дівчина поділилася власними спостереженнями та назвала недоліки цієї країни для емігрантів.