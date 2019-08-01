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    Шоу-биз

    Alyona Alyona выпустила ироничный клип на песню «Велика й смішна»

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    <span>Alyona Alyona</span> - Alyona Alyona выпустила ироничный клип на песню «Велика й смішна»
    Alyona Alyona

    Композиция вошла в альбом певицы «Пушка»

    Украинская реп-исполнительница, которая совсем недавно стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес, презентовала новое видео на песню «Велика й смішна». 

    По словам артистки, видеоклип получился автобиографическим. В видео показаны кадры из жизни реперши: балетный зал, родное село, баскетбольная площадка и даже конюшня. Также, главной фишкой видео стала технология захвата движения. 

    Одним словом, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

    Стоит отметить, что украинские меломаны оценили новый трек артистки. За несколько часов видео на Youtube просмотрели более 40 тысяч пользователей и оставили сотни комментариев.

    «Когда Алёна «дропает» клип, весь остальной Youtuve может просто «ховатися у жито». Очень мощно!», «На припеве мураши по спине ползут. Так что лайк и на репит»,«Весь клип словно в душу мне смотрит. Ох, этот взгляд! Я не мог оторваться, и кажется, что даже не моргнул.Ты лучшая», - пишут поклонники артистки.

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