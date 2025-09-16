Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Колишній президент України переглянув виставу «Земля» Уривського
Третій президент України Віктор Ющенко відвідав Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Політик переглянув виставу «Земля» Івана Уривського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу театру Лесі Українки.
«Після перегляду вистави Віктор Андрійович відвідав інтерактивну музейну експозицію, присвячену життю та творчості Ольги Кобилянської, та відзначив глибину й актуальність постановки», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30-31 липня на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем’єра вистави «Земля» за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської. Постановку здійснив режисер Іван Уривський у межах міжнародного проєкту «Земля», що об’єднує Україну та Литву через культурний діалог.
Крім акторів Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки ролі у виставі грають Олександр та Марія Рудинські – артисти Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко завітала на закриття 99-го сезону до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вона переглянула виставу Івана Уривського «Земля» за Ольгою Кобилянською.
