Как надувная кукла: 31-летняя медсестра сделала себе гигантские губы и грудь



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Австралийская медсестра Тара Джейн Макконахи

Девушка уже пять раз ложилась под нож хирурга для увеличения груди

Тара Джейн Макконахи сделала множество манипуляций со своей внешностью и стала похожа на надувную куклу. Но 31-летняя медсестра не планирует останавливаться на этом.

Жительница Австралии в последние годы находится в поисках идеального тела. На достижение своей мечты она уже потратила $73 тысячи.

Медсестра успела изменить форму кончика носа, сделала виниры, установила ягодичные импланты. Девушка регулярно колет ботокс, а также увеличивает губы.

Она призналась, что не помнит, сколько сделала уколов в губы, но теперь она довольна их видом. «Я всегда слежу, чтобы они были красивыми и пухлыми», - заметила австралийка.

Тара уже пять раз ложилась под нож хирурга для увеличения груди. Причем, это были разные врачи, которых она искала по всей Европе.

Однако ограничения, введенные из-за коронавируса, нарушили ее планы. «Последний раз у меня не было времени нормально восстановиться. Австралия призвала своих жителей как можно скорее вернуться домой, так как закрывались границы между государствами», - поделилась девушка.

Медсестра ждет окончания пандемии, чтобы продолжить свое путешествие в мире пластики. «Как только откроют границы, я сразу полечу к хирургу. Когда дело касается пластики, для меня нет в ней предела. Это невероятно захватывает! Хочу грудь еще побольше», - рассказала Тара Джейн.

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