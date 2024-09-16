Німецька депутатка, яка підтримує Путіна, запропонувала «мирний план» для України

Лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт вважає, що правильним буде запитати на референдумs людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати

Вагенкнехт запропонувала країнам Заходу припинити поставки озброєння в Україну

Лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала проросійський «план» завершення війни Росії проти України. Про це вона заявила в інтерв'ю Tagesspiegel.

Вагенкнехт запропонувала країнам Заходу припинити поставки озброєння в Україну. За її планом, в обмін на це російський диктатор Володимир Путін має нібито «погодитися на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту».

«І тоді вам доведеться вести переговори про те, що відбувається в районах, де зараз перебувають росіяни», – заявила депутатка.

Також Вагенкнехт вважає, що правильним також буде «запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН».

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Києву ракети великої дальності Taurus через побоювання ескалації конфлікту. Також Німеччина є другою після США країною, що надає найбільшу військову допомогу Україні, але наступного року планує вдвічі скоротити свій бюджет на цю допомогу.

Нагадаємо, італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Так, La Repubblica повідомила, що Шольц разом з деякими однопартійцями розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні. Він нібито схожий на Мінські угоди і передбачає ймовірну передачу Росії частини українських територій. Незадовго до того німецький канцлер заявив, що в російсько-українській війні «настав момент, коли варто обговорити вихід із цієї ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше».

Натомість речник ЄС Пітер Стано вважає, що найбільш надійним є план президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року.