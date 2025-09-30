Німець виграв €15,3 млн, знайшовши лотерейний квиток у старій куртці

Гравець лотереї помітив виграш у 15 млн євро лише через півроку

Чоловік перевірив кишені осінньої куртки та розбагатів

Настав час діставати осінній одяг, і саме це принесло несподіване багатство мешканцю німецького міста Вісбаден. Чоловік, який готував свою осінню куртку до сезону, випадково виявив у кишені забутий лотерейний квиток, який виявився виграшним джекпотом на суму €15,3 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Переможець благополучно забув про свій квиток. Минуло цілих шість місяців, протягом яких лотерейна компанія активно розшукувала щасливчика. Організатори навіть розвішували по пунктах продажу плакати, сподіваючись привернути увагу людини, яка не забрала свій величезний приз.

Чоловік, сам того не підозрюючи, бачив ці оголошення. «Який же дурень не забере цей приз?», – подумав він тоді, як сам зізнався журналістам. Доля вирішила інакше: перевіряючи кишені куртки, він натрапив на свій квиток, який виграв джекпот у суботньому розіграші 29 березня.

«Коли я порівняв цифри на телефоні й побачив виграш, я був шокований», – заявив новий мільйонер, який вгадав шість правильних номерів і суперномер.

