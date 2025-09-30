Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Німець виграв €15,3 млн, знайшовши лотерейний квиток у старій куртці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Гравець лотереї помітив виграш у 15 млн євро лише через півроку
фото: dpa

Чоловік перевірив кишені осінньої куртки та розбагатів

Настав час діставати осінній одяг, і саме це принесло несподіване багатство мешканцю німецького міста Вісбаден. Чоловік, який готував свою осінню куртку до сезону, випадково виявив у кишені забутий лотерейний квиток, який виявився виграшним джекпотом на суму €15,3 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Переможець благополучно забув про свій квиток. Минуло цілих шість місяців, протягом яких лотерейна компанія активно розшукувала щасливчика. Організатори навіть розвішували по пунктах продажу плакати, сподіваючись привернути увагу людини, яка не забрала свій величезний приз.

Чоловік, сам того не підозрюючи, бачив ці оголошення. «Який же дурень не забере цей приз?», – подумав він тоді, як сам зізнався журналістам. Доля вирішила інакше: перевіряючи кишені куртки, він натрапив на свій квиток, який виграв джекпот у суботньому розіграші 29 березня.

«Коли я порівняв цифри на телефоні й побачив виграш, я був шокований», – заявив новий мільйонер, який вгадав шість правильних номерів і суперномер.

Нагадаємо, у штаті Массачусетс, США, Пол Коркоран придбав два виграшні лотерейні білети й за одну ніч збагатився на $2 млн. 

Раніше у Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримали у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш. 

Безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн, купивши лотерейний квиток у винному магазині на центральному узбережжі штату. Переможець розповів, що виграш «змінив його життя» і що він планує використати гроші на перший внесок за будинок, а також на покупку автомобіля.

Раніше віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером. Американець поділився, що напередодні йому наснився сон про зірваний джекпот. Після цього він купив квиток, який виявився щасливим.

Жителька Великої Британії Джилліан Бейфорд виграла в лотерею $187,5 млн і незабаром розірвала стосунки із сім'єю. За словами жінки, її рідні стали надто жадібними. Спочатку жінка вирішила, що такий великий приз зможе вирішити всі проблеми, але пізніше вона зізналася у зворотному. Британка розлучилася з чоловіком через рік та три місяці, оскільки вони не витримали стресу через управління таким великим капіталом.

Читайте також:

Теги: Німеччина лотерея квиток джекпот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Рустам Вагнер знайшов стародавній зуб мамонта
На березі Рейну знайдено зуб мамонта віком до 125 тис. років
8 вересня, 16:14
Мартін Єгер висловив подяку всім, «хто був з ним на шляху»
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
6 вересня, 06:36
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
5 вересня, 17:36
Денис Шмигаль підкреслив, що Україна високо цінує готовність Німеччини миттєво реагувати на виклики
Шмигаль зустрівся з керівництвом Міноборони Німеччини: про що говорили
14 вересня, 13:18
У Німеччині через 6 годин після встановлення знесли пам'ятник жертвам мігрантів
У ФРН через лічені години після встановлення знесено пам'ятник жертвам мігрантів
9 вересня, 12:17
Пісторіус зазначив, що контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів
Пісторіус заявив, що Німеччина започатковує нову ініціативу «глибоких ударів»
9 вересня, 20:23
Молодь у Німеччині лінується працювати
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини
Вчора, 11:25

Курйоз

Німець виграв €15,3 млн, знайшовши лотерейний квиток у старій куртці
Німець виграв €15,3 млн, знайшовши лотерейний квиток у старій куртці
Курйоз у прямому ефірі: міністр війни США зазнав удару скейтбордом у інтимне місце (відео)
Курйоз у прямому ефірі: міністр війни США зазнав удару скейтбордом у інтимне місце (відео)
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу
Ердоган дотепно покепкував із Макрона у штаб-квартирі ООН
Ердоган дотепно покепкував із Макрона у штаб-квартирі ООН
Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у Білому домі
Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у Білому домі
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua