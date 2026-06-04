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Дружина Кулеби показала нові фото з їхнього весілля та розкрила цікаві подробиці свята

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба стали подружжям
фото: Іnstagram/paveletskaya_svitlana/jetsetterua

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружилися 26 травня

Дружина колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби підприємиця Світлана Павелецька поділилася новими кадрами з їхнього весілля та розкрила подробиці свята. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Світлани Павелецької виданню Jetsetter.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька одружилися 26 травня. Пара зареєстрували свій шлюб онлайн через «Дію» та влаштувала сімейне святкування вдома.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька зарєстрували свій шлюб онлайн
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька зарєстрували свій шлюб онлайн
фото: Іnstagram/paveletskaya_svitlana/jetsetterua

Як розповіла Світлана Павелецька, вона з Дмитром Кулебою не хотіли гучного святкування та церемонію в РАЦСі. «Ідея одночасно спала нам обом на думку. Ніхто з нас не хотів великої церемонії в РАЦСі. Ми відразу знали, що розпишемося в «Дії», – зазначила підприємиця.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька зі своїми дітьми
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька зі своїми дітьми
фото: Іnstagram/paveletskaya_svitlana/jetsetterua

Весілля подружжя святкувало вдома в колі рідних разом із дітьми: сином Світлани Павелецької – Олександром та донькою Дмитра Кулеби – Любою. Згодом до святкувань долучилися батьки подружжя.

«Увечері зустрілися з нашими батьками, адже це була можливість для них познайомитися між собою. Мої батьки живуть в Одесі — і ось сталося це знайомство. Зробили камерну вечерю на 10 людей: батьки та діти, і нікого більше. Задоволені таким вибором», – поділилася дружина Дмитра Кулеби.

Обручки Світлани Павелецької та Дмитра Кулеби
Обручки Світлани Павелецької та Дмитра Кулеби
фото: Іnstagram/paveletskaya_svitlana/jetsetterua

Для онлайн-церемонії та святкування Світлана Павелецька обрала весільну сукню від бренду Ельвіри Гасанової. Дизайн сукні був індивідуальним, наречена сама придумала дизайн, тож її образ вийшов оригінальним.

До сукні Світлана Павелецька обрала взуття від Gianvito Rossi, яке вона купила ще до початку повномасштабного вторгнення. Дмитро Кулеба також не витрачався на свій образ, він одягнув білу вишиванку. За словами Павелецької, ця сорочка у гардеробі Кулеби вже понад 5 років.

Як розповідав «Главком», Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька офіційно уклали шлюб 26 травня. Закохані вже понад чотири роки перебувають у стосунках. Пара одружилася онлайн у «Дії». Кулеба і Павелецька поділилися  світлинами з їхньої церемонії одруження, де вони сидять поруч. На кадрах можна побачити, як молодята відсвяткували своє весілля. Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька показалися у святковому вбрані. Наречена вбралась у білу сукню з перлами, доповнивши свій образ акуратною зачіскою та прикрасами. А наречений одягнув білу вишиванку та коричневі штани.

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Теги: весілля Дмитро Кулеба фото

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