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Емігрантка розповіла, чи варто українським біженцям переїжджати до Швеції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка розповіла, що варто знати про Швецію перед переїздом
фото з відкритих джерел
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Українка назвала переваги та недоліки життя у Швеції

Блогерка з України Асія розповіла, чи варто українцям обирати Швецію для життя, розповівши про нюанси еміграції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео українки у TikTok.

Недоліки життя у Швеції

Емігрантка розповіла, чи варто українським біженцям переїжджати до Швеції фото 1
фото з відкритих джерел

Мова

Українка розповіла, що у Швеції складно знайти роботу, а також треба володіти шведською мовою, або хоча б англійською. Вона також зауважила, що шведська мова складна у вивченні.

Оренда житла

У Швеції складно орендувати житло, для цього потрібно мати персональний номер, який можна отримати лише через рік після в'їзду до країни.

«Без персонального номера, який зразу не дадуть, не можна навіть легко та швидко орендувати житло. І багато чого ще. Навіть знижки в магазинах не можна отримати без персонального номера», – зазначила жінка.

Фінансова допомога від держави

За словами Асії, на допомогу, яку у Швеції надають біженцям на місяць у розмірі 1800 крон – це €160, «неможливо жити». «А заселити можуть будь-куди. Кудись в ліс, в глухе село, де немає магазинів, ніякої допомоги з продуктами, як у столиці», – зауважила емігрантка.

Переваги життя у Швеції

Емігрантка розповіла, чи варто українським біженцям переїжджати до Швеції фото 2
фото з відкритих джерел

Безплатне житло

Проте у Швеції є й переваги, зокрема для біженців. Вони можуть отримати із самого початку тимчасове житло, а потім квартиру. Тож завдяки допомозі та безплатному житлу у Швеції можна «вижити», запевнила Асія.

«Ще є варіанти у Швеції таких дешевих магазинів, там, де їжа, у якої вже спливає термін придатності, продається за низькою ціною. Це також дуже допомагає. Так ви живете один рік в безплатному житлі, зі сплатою комунальних, страхування та грошима на їжу», – розповіла блогерка.

Безплатне навчання та мова

У перший рік перебування у Швеції, поки надається допомога, українка радить вивчати мову. До того ж у Швеції безплатно можна вивчати не лише мову, але й здобувати вищу освіту.

«Навіть можете мову вивчати для власного задоволення або для подальшого навчання. А навчання безплатне. Навіть в університеті, якщо вам 40 років, ви можете вступити в університет абсолютно безплатно. Для цього треба лише знати шведську та англійську мову. І мати сертифікат про середню освіту. Це головна умова», – зазначила авторка відео.

Умови еміграції

Як розповіла українка, у Швеції зручно починати нове життя. Через рік після переїзду можна ще розраховувати на безплатне житло.

«Через рік вашого перебування у Швеції ви отримаєте персональний номер, а за вас продовжують сплачувати за квартиру, якщо ви не працюєте. Ще ваша допомога на одну людину збільшується, і ви отримуєте на дорослого майже €500. У вас відкриваються можливості отримати практику, більше можливостей влаштуватися на роботу», – пояснила Асія.

Медицина

У Швеції медицина безплатна, що українка назвала однією з переваг життя у цій країні. «Ви тут можете зробити безплатну операцію. Якщо, не дай Боже, у вас рак чи якесь серйозне захворювання, то вас лікують абсолютно безплатно. Хімієтерапія, ліки для діабетиків – все надається майже безплатно», – резюмувала блогерка.

Нагадаємо, українка Альона Коробська, яка вже чотири роки мешкає у США, поскаржилася на медицину у цій країні. Блогерка зауважила, що вона не розуміє, як живуть іммігранти у США. На думку українки, медицина у США «провальна». За її словами, вчасно отримати медичну допомогу в Америці вкрай складно.

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Теги: поради українці за кордоном Швеція біженці еміграція

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