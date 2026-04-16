Справа інкасаторів: посол України пояснив, чому Угорщина не зможе просто «відкупитися» золотом

Золото і валюта, затримані в Угорщині
фото: facebook уряду Угорщини

Посол України в Угорщині Федір Шандор наголосив, що ситуація з українськими інкасаторськими автомобілями не є звичайною майновою суперечкою

Повернення вилучених в Угорщині цінностей – це лише частина процесу. Україна наполягає на кримінальній відповідальності для представників угорських спецслужб та інших осіб, причетних до незаконного затримання та катування українських громадян. Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, інформує «Главком».

Дипломат наголосив, що ситуація з українськими інкасаторськими автомобілями не є звичайною майновою суперечкою. Це – задокументований кримінальний злочин, який супроводжувався грубим порушенням прав людини.

«Зафіксовані порушення прав сімох українців, яких незаконно затримали, яких піддавали тортурам, до яких не пускали консула. І вилучення транспортних засобів, що є власністю України, які потім віддали пошкодженими. А вантаж, який перевозили в цих автомобілях – євро, долари і злитки золота, – перебуває на території Угорщини», – заявив Шандор.

Також посол України в Угорщині Федір Шандор зазначив, що «все це стане предметом суду, тому що за все це треба покарати».

«Йдеться про злочин, який відбувся. Є ті, хто його скоював, представники угорських спецслужб та інші. Угорська преса назвала поіменно, хто це робив, де це робили, які були порушення. А тепер має відбутися не просто повернення цінностей, а й покарання. І поки що це є речовим доказом скоєного злочину. Так, ці гроші потрібно повернути в Україну, але також треба покарати, щоб більше не було таких прецедентів», – наголосив посол. 

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. 

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

