Колишній соратник Порошенка розказав, чим займався Єрмак у буремні 90-ті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рибчинський пригадав, що востаннє бачився з Андрієм Єрмаком 2018 року
фото: скріншот із відео

За словами Євгена Рибчинського, в 90-ті нинішній глава Офісу президента опікувався такою сферою права, яка нікого не цікавила

Український поет-пісняр і продюсер Євген Рибчинський розповів, чим займався нинішній глава Офісу президента у 90-ті роки. Як інформує «Главком», про це він розказав у шоу «Балючі теми».

За словами Рибчинського, знайомство з Єрмаком відбулося 1994 року. Тоді Рибчинський був власником продюсерської компанії «Музична біржа» та прагнув, аби в Україні належним чином працювало авторське право. Тим часом, Андрій Єрмак працював у великій юридичній компанії «Проксен», і взявся представляти інтереси родини поета-пісняра.

«Авторським і патентним правом там (тобто у компанії «Проксен», – ред) займався Єрмак, якому на той час було 20 чи 22 роки. Ніхто з юристів не цікавився авторським правами, тому що там нема ні грошей, ні інтересу особливого. Держава за цим не слідкує. Андрій виражав просто неймовірний інтерес», – сказав Рибчинський.

Подивившись на таку активність та завзятість Єрмака, Рибчинський вирішив запросити його до себе працювати. Але той відповів відмовою, наголошуючи, що має намір створити власну компанію. Рибчинський підтримав його у цьому прагненні та став одним з перших клієнтів. Тож коли EL Кравчук, якого продюсував Рибчинський вирішив працювати окремо та звернувся за «дахом» до бандитів, це питання вирішував саме Єрмак. 

«Коли ми розставалися з EL Кравчуком, а він звернувся до одного бандитського угрупування. А вони, значить, прийшли до нас його відбивати. Але ми домовились», – розтлумачив Рибчинський.

Рибчинський додав, що переговори з бандитами проводив він, а ось юридичний супровід надавав Єрмак.

За словами продюсера, із Єрмаком у царині авторського права вони працювали до початку 2000-х. Стосунки завершилися, бо Рибчинський перестав займатися шоубізнесом.

Також Євген Рибчинський пригадав, що востаннє бачився з Андрієм Єрмаком 2018 року, за рік до виборів, однак тоді жодних політичний пропозицій від нього не отримував.

Відомо також, що пізніше Андрій Єрмак оформлював розлучення EL Кравчука та самого Євгена Рибчинського. 

Нагадаємо, Євген Рибчинський, син легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського, був обраний народним депутатом після Революції Гідності. У парламент він зайшов за підтримки Блоку Петра Порошенка, потім змінював фракції.

Раніше Український поет-пісняр, продюсер Євген Рибчинський підняв тему порушення авторських прав в українському шоубізнесі. Зокрема Рибчиснький-молодший навів приклади піратства: співачка Тоня Матвієнко та хор «Гомін» виконували пісні, на які не отримували прав.

Теги: авторське право Андрій Єрмак Євген Рибчинський

