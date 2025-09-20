Скандал в шоу-бізнесі. Рибчинський назвав артистів-піратів і запалив мережу

Євген Рибчинський вказав на проблему піратства в українському шоубізнесі. Зокрема пісні його батька без дозволу виконували Тоня Матвієнко та суперпопулярний нині хор «Гомін»

Український поет-пісняр, продюсер Євген Рибчинський, син легендарного поета Юрія Рибчинського, підняв тему порушення авторських прав в українському шоубізнесі. Зокрема Рибчиснький-молодший навів приклади піратства: співачка Тоня Матвієнко та хор «Гомін» виконували пісні, на які не отримували прав. Про це Євген Рибчинський заявив під час шоу «Балючі теми», пише «Главком».

Рибчинський розповів, що багато виконавців, особливо маловідомих, ухиляються від сплати за використання пісень. За його словами, вони надають YouTube підроблені документи, і платформа, не розібравшись, вимагає від авторів вирішувати питання в суді.

Щодо відомих виконавців, Рибчинський назвав Тоню Матвієнко. Він підкреслив, що його родина не чіпає її, оскільки пісні, які вона виконує, були написані для її матері, Ніни Матвієнко, до якої в сім’ї Рибчинських було «ставлення, як до рідної людини». Проте Євген Рибчинський попередив, що Тоня Матвієнко може мати проблеми з іншими авторами. Зокрема, йдеться про пісні Ігоря Поклада, наприклад, «Ой, летіли дикі гуси» та «Три поради». Рибчинський зазначив, що вдова Поклада, Світлана, 100% буде подавати на Тоню Матвієнко в суд.

На думку Рибчинського, співачка діє за принципом «шари», оскільки «воно на шару дісталося, так чому я маю комусь щось платити?». Водночас він закликав її вирішити це питання мирним шляхом, зустрівшись із родиною Поклада та Рибчинських.

Євген Рибчинський розкрив подробиці про владнання скандалу з хором «Гомін» та його художнім керівником Вадимом Яценком, зокрема про історію у серпні цього року. Юрій Рибчинський висунув до хору «Гомін» претензії щодо порушення авторських прав при виконанні його творів. Пізніше Євген Рибчинський владнав скандал.

«Це хор. І вони вибирають те, що їм співається. У них має бути менеджер, який займається всіма такими питаннями фінансовими. Це недоробка не тих, хто співає, а тих, хто… Це ж муніципальний хор. Це ж хор не належить тому хлопцю Вадіку, який співає. Яценко просто виконавець, причому блискучий виконавець», – зазначив Євген Рибчинський.

Як зазначив Євген Рибчинський, особистого знайомства з Вадимом Яценком не відблося, проте художній керівник хору мав зустріч з Юрієм Рибчинським, під час якої приніс вибачення та гроші.

«Я з ним так і не познайомився. Я його організував на тата… Тато з ним провів день, і всі залишилися дуже задоволені. Він привіз гроші, він вибачення приніс, і вони зараз вже з татом співпрацюють», – розповів Євген Рибчинський.

Хор «Гомін» виконує пісню «У долі своя весна» на слова Юрія Рибчинського (автор музики Володимир Івасюк, пісня виконується в аранжуванні артиста хору «Гомін» Ігоря Гуцайлюка), а також пісню «Гай, зелений гай» на слова Юрія Рибчинського (автор музики Олександр Злотник).

Після виходу шоу «Балючі теми», де Євген Рибчинський розкритикував виконавців за порушення авторських прав, тема викликала жваві дискусії в соціальних мережах. Сам Рибчинський опублікував пост, де наголосив на важливості дотримання закону: «Не поважаєте авторське право – вам нема чого робити в Євросоюзі!».

Вдова композитора Ігоря Поклада, Світлана, зазначила, що ніч не спала після «скандалу», оскільки зіткнулася з хвилею хейту. Вона підкреслила, що мова йде не про конкретну людину чи пісню, а про порушення закону. На її думку, суспільство вважає твори, які стали «народними», своєю власністю, і це «жахлива суспільна думка».

Світлана Поклад нагадала, що саме виконавці, а не автори чи їхні нащадки, повинні звертатися по ліцензію на використання творів. Вона також розповіла, що у випадку з хором особисто зв’язувалася з агенцією та передала права, проте це мають робити виконавці. «Автори нізащо не відслідкують, де, коли і хто виконує їхні пісні», – наголосила вона, закликавши припинити хейт.

У коментарях висловився Сергій Коваль, який захистив диригента львівського хору «Гомін» Вадима Яценка. Коваль зазначив, що Рибчинські публічно звинуватили Яценка у порушенні прав, хоча хор належить муніципальному Львівському органному залу, який і відповідає за всі юридичні питання.

Коваль підкреслив, що начебто саме завдяки таланту Вадима Яценка хор «Гомін» став популярним, і колектив регулярно передає значні суми на потреби ЗСУ та ГУР. Він наголосив, що за цими успіхами стоїть важка колективна праця, а не просто написання віршів.

