Єрмак анонсував реформування Офісу президента

Андрій Єрмак: Ми впроваджуємо дещо важливе

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОП. Йдеться про те, щоб суттєву кількість працівників складали військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

«Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне – небайдужість. Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. І держава має бути їм вдячною», – йдеться у дописі.

Єрмак пояснив, що ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

«Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату», – додав Андрій Єрмак.

Як приклад, керівник Офісу президента навів свого заступника, полковника Павла Паліса, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

«На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість – для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави. Бізнес, ІТ, культура – теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й справедливішою», – підсумував голова ОП.

До слова, міністерство оборони України оголосило про призначення нового речника. Ним став Орест Дрималовський, військовослужбовець, журналіст та телеведучий.