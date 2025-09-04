Головна Країна Політика
Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора

Єрмак назвав позицію Трампа підходом, який може вплинути на агресора
Андрій Єрмак зазначив, що сторони продовжують координувати свої позиції, щоб наблизити сталий і справедливий мир
Україна та союзники обговорили в Парижі гарантії безпеки та санкції проти Росії

У Парижі відбулася зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова з високопоставленими радниками лідерів США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Головною темою переговорів стала практична реалізація домовленостей щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як зазначає Андрій Єрмак, під час зустрічі обговорювалося питання надання Україні сильних і дієвих гарантій безпеки, які охоплюватимуть захист у небі, на морі, на землі, а також у кіберпросторі.

Учасники обговорили й інші важливі питання, зокрема посилення санкційного тиску на Росію, повернення українських полонених та повернення дітей, викрадених Росією.

Як зазначив Андрій Єрмак, сторони продовжують координувати свої позиції, щоб наблизити сталий і справедливий мир. За його словами, принцип президента Дональда Трампа «мир завдяки силі» є тим підходом, який може вплинути на агресора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбудеться зустріч «Коаліція охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У події візьмуть участь особисто або онлайн представники з 39 країн. Зокрема, присутній президент Зеленський та спецпредставник США Віткофф. Згодом лідери планують також дзвінок до Трампа.

До слова, європейські лідери 4 вересня зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

