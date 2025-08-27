Українська делегація обговорюватиме із командою Трампа гарантії безпеки – Зеленський

Зеленський: Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути

Українська сторона обговорить з командою Трампа військові, політичні та економічні аспекти гарантій безпеки

Українська делегація проведе зустріч із командою президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 29 серпня, у Нью-Йорку. Головною темою обговорень стануть гарантії безпеки для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що, попри дипломатичну роботу, Росія надсилає «дуже нахабні негативні сигнали» щодо переговорів і не виконує своїх обіцянок. Він підкреслив, що світ має тиснути на Москву, щоб змусити її до реальних кроків.

«Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути», – сказав президент. На його думку, тиск з боку США та інших країн, які вважають війну неправильною, має допомогти домогтися від Росії правильної відповіді.

Зеленський розповів про активну дипломатичну роботу, яку проводить Україна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров вже провели зустрічі в Катарі та Саудівській Аравії, а також у Швейцарії.

У п'ятницю відбудеться ключова зустріч у Нью-Йорку, де українська сторона обговорить з командою Трампа військові, політичні та економічні аспекти гарантій безпеки. Мета – максимально прискорити цей процес, щоб гарантії безпеки стали важелем впливу на Росію та продемонстрували їй, наскільки серйозно налаштований світ.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News повідомив, що цього тижня проведе зустріч з українськими представниками в Нью-Йорку.

За словами Віткоффа, ця зустріч є важливим свідченням того, що США підтримують щоденний діалог з росіянами.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення.

Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».

До слова, під час засідання Сенату президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні, заявивши, що для її врегулювання потрібні зусилля обох сторін.

Трамп сказав, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє».

Він також висловив думку, що Україна думала, що Росія виграє, оскільки російська армія значно більша. «Ти збираєшся перемогти когось, хто у 15 разів більший за тебе», – сказав Трамп.