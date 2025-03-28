Король Чарльз III потрапив до лікарні

Монарх досі проходить курс лікування від раку

Король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The New York Times, яка цитує Букінгемський палац.

76-річний монарх вже повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи на п’ятницю скасовано з перестороги.

Раніше Чарльз повідомив, що йому діагностували неуточнену форму раку, і відтоді він проходить курс лікування. Букінгемський палац не уточнив характер побічних ефектів, лише вказавши, що вони були тимчасовими та вимагали короткого періоду спостереження у лікарні.

За словами посадовців, одужання монарха проходить позитивно, а побічні ефекти не є рідкістю для пацієнтів, які отримують відповідне лікування.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Як повідомлялося, король Великої Британії змінив раціон харчування після новини про рак. Він на якийсь час відмовився від обіду, натомість вживаючи лише половину авокадо

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії.