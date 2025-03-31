Британський монарх після лікарні повертається до виконання обов’язків

Чарльз III незабаром проведе аудієнцію з прем’єр-міністром Кіром Стармером

Король Великої Британії Чарльз III цього тижня повернеться до публічних заходів – після того, як був госпіталізований через побічну реакцію на лікування раку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За інформацію видання, протягом вихідних монарх відпочивав у Хайгроув-хаусі – своєму маєтку в Глостерширі, а до офіційних обов’язків повернеться найближчими днями. Зокрема, Чарльз III проведе аудієнцію з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Віндзорському замку.

Наступного тижня король Великої Британії здійснить державний візит до Італії, де візьме участь у громадських і дипломатичних заходах у Римі та Равенні.

Нагадаємо, раніше, 27 березня, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. Вже наступного дня, 28 березня, він повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус, однак його заплановані публічні заходи на той день було скасовано з перестороги.

«Главком» повідомляв, що у лютому 2024 року медики виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король одразу почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на певний час відмовитися від публічних обов'язків.

А у лютому 2025-го король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева-консорт Камілла, відвідали захід, присвячений початку священного для мусульман місяця Рамадан. Вони навіть долучилися до приготувань для іфтара – вечірнього прийому їжі під час Рамадану.