«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки

Кір Стармер заявив, що продовжить роботу попри скандал довкола експосла

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру залишати посаду, попри заклики до відставки на тлі скандалу довкола експосла у США Пітера Мендельсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Скандал пов’язаний із тим, що ім’я Мендельсона згадувалося у матеріалах, які стосуються засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. Ситуація спричинила політичний тиск на уряд і викликала заклики до відставки прем’єра, зокрема з боку керівництва Лейбористської партії в Шотландії.

Виступаючи на зустрічі, Стармер наголосив, що має намір продовжувати роботу на посаді. «Після того, як я так наполегливо боровся за можливість змінити нашу країну, я не готовий відмовитися від свого мандата і відповідальності перед країною або занурити нас у хаос, як це зробили інші», – заявив він.

Прем’єр також підкреслив, що одним із його ключових завдань залишається недопущення приходу до влади популістської партії Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж. «Це моя боротьба, це боротьба всіх нас, і ми в ній разом», – додав Стармер.

Нагадаємо, що директор з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Тім Аллан залишив посаду на тлі політичного скандалу, пов’язаного з колишнім послом у США Пітером Мендельсоном. Аллан заявив, що ухвалив рішення піти у відставку, щоб «дозволити створення нової команди» в офісі прем’єр-міністра. У своїй публічній заяві він не згадував скандал довкола Мендельсона.