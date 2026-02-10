Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
Стармер пообіцяв продовжити роботу після політичної кризи
фото: Reuters

Кір Стармер заявив, що продовжить роботу попри скандал довкола експосла

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру залишати посаду, попри заклики до відставки на тлі скандалу довкола експосла у США Пітера Мендельсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Скандал пов’язаний із тим, що ім’я Мендельсона згадувалося у матеріалах, які стосуються засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. Ситуація спричинила політичний тиск на уряд і викликала заклики до відставки прем’єра, зокрема з боку керівництва Лейбористської партії в Шотландії.

Виступаючи на зустрічі, Стармер наголосив, що має намір продовжувати роботу на посаді. «Після того, як я так наполегливо боровся за можливість змінити нашу країну, я не готовий відмовитися від свого мандата і відповідальності перед країною або занурити нас у хаос, як це зробили інші», – заявив він.

Прем’єр також підкреслив, що одним із його ключових завдань залишається недопущення приходу до влади популістської партії Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж. «Це моя боротьба, це боротьба всіх нас, і ми в ній разом», – додав Стармер.

Нагадаємо, що директор з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Тім Аллан залишив посаду на тлі політичного скандалу, пов’язаного з колишнім послом у США Пітером Мендельсоном. Аллан заявив, що ухвалив рішення піти у відставку, щоб «дозволити створення нової команди» в офісі прем’єр-міністра. У своїй публічній заяві він не згадував скандал довкола Мендельсона.

Читайте також:

Теги: Кір Стармер Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тім Аллан – британський медіаменеджер і комунікаційний стратег, який обіймав посаду директора з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Вчора, 14:05
Лейбористи намагаються уникнути внутрішнього конфлікту через посаду прем’єра
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Вчора, 13:10
Політичні партії Британії отримали сигнали про зовнішні ризики
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
Вчора, 10:15
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
6 лютого, 04:15
Контактна група з питань оборони України проведе зустріч
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
30 сiчня, 16:14
Бідність у Британії перестала бути винятком
Британія зафіксувала рекордну «дуже глибоку бідність» за три десятиліття
27 сiчня, 10:47
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
15 сiчня, 20:07
8 січня уряд Ірану відключив країну від інтернету та міжнародних телефонних дзвінків
Британія терміново закрила посольство в Ірані 
15 сiчня, 04:58
Маск звинуватив Велику Британію у фашизмі через загрозу блокування X
Маск звинуватив Велику Британію у фашизмі через загрозу блокування X
11 сiчня, 06:26

Політика

ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
«Це моя боротьба». Прем'єр-міністр Великої Британії відкинув заклики до відставки
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
НАТО передало європейцям два стратегічні командні пости
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
ЄС запропонував санкції проти портів у Грузії та Індонезії
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат
МЗС Нідерландів очолить проукраїнський євродепутат

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua