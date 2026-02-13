Головна Техно Авто
Унікальний суперкар McLaren 1997 року шукає нового власника на британському аукціоні: яка ціна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Унікальний суперкар McLaren 1997 року шукає нового власника на британському аукціоні: яка ціна
Після завершення гоночної кар'єри авто продали в приватну колекцію і воно кілька разів переходило з рук у руки
У Британії на аукціоні продаватимуть гоночний McLaren F1 1997 року. Знаменитий 600-сильний суперкар відзначився перемогами у змаганнях

Знаменитий 600-сильний суперкар McLaren F1 1997 року продадуть на аукціоні у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Аvtodream.

За даними аукціону, орієнтовна ціна McLaren F1 GTR перевищує $20 млн, що уже стає звичним для цієї моделі. Крім того, це - унікальний автомобіль, що відзначився перемогами у змаганнях. Зокрема, в 1997 році він переміг на британському автодромі Сільверстоун і добув очки у низці інших змагань.

Після завершення гоночної кар'єри авто продали, один із власників відрестарував його та адаптував до доріг загального користування.

Повідомляється, що цей суперкар McLaren F1 – одне з 28 авто в гоночному виконанні GTR та одне з 10 купе із подовженим кузовом Longtail.

Технічні характеристики автомобіля:

  • важить лише 915 кг;
  • оснащений 6,0-літровим двигуном V12 від BMW потужністю 600 к.с.;
  • розганяється до 100 км/год за 3,5 сек;
  • максимальна швидкість становить 335 км/год.
Знаменитий 600-сильний суперкар відзначився перемогами у змаганнях
Знаменитий 600-сильний суперкар відзначився перемогами у змаганнях
Нагадаємо, виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень. На Миколаївщині виконавча служба конфіскувала у боржника розпиляний пень і виставила його на продаж зі стартовою ціною 90 гривень у межах виконавчого провадження. 

Попри кумедний вигляд ситуації, дії виконавців є законними, адже навіть дрібне майно підлягає арешту для виконання рішення суду.

