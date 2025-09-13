ЗСУ звільнили село на адмінкордоні Дніпропетровщини

Українські військові провели успішну наступальну операцію, під час якої витіснили російські підрозділи з села Філія

Батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. Над населеним пунктом, що перебував під російською окупацією, знову підняли український прапор, передає «Главком» із посиланням на 425-ий окремий штурмовий полк «Скеля».

Як повідомляється, українські захисники провели успішну наступальну операцію, під час якої витіснили російські підрозділи з села. Незважаючи на те, що ворог намагався закріпитися у Філії та облаштував вогневі точки, Силам оборони вдалося провести злагоджені дії та змусити окупантів відступити.

Наразі в селі тривають стабілізаційні заходи, зокрема перевірка території на вибухонебезпечні предмети. Місцевим жителям, які пережили окупацію, надається необхідна допомога.

Нагадаємо, на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Як повідомлялося, російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.