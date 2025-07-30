Французький виробник підводних човнів Naval Group зазнав кібератаки

У Naval Group повідомили, що не вступали у контакт з хакерами та сповістили про інцидент правоохоронні органи

Наразі триває розслідування з метою перевірки справжності та походження «злитих» даних

Французька компанія Naval Group, провідний виробник підводних човнів, повідомила про можливі кібератаки, метою яких могли стати її конфіденційні дані, що стосуються надводних кораблів та субмарин. Про це інформує «Главком» з посиланням на Financial Times.

У компанії зазначили, що наразі триває розслідування з метою перевірки справжності та походження «злитих» даних. «На цьому етапі жодного вторгнення в наші ІТ-середовища не виявлено, і це жодним чином не вплинуло на нашу діяльність», – запевнили представники Naval Group.

Водночас, видання вказує, що хакери вже опублікували 30 гігабайтів інформації, яка, за їхніми словами, стосується системи бойового управління підводних човнів і фрегатів ВМС Франції. Зловмисники також заявили, що володіють загалом 1 терабайтом даних.

У Naval Group повідомили, що не вступали у контакт з хакерами, однак вже сповістили про інцидент правоохоронні органи.

«Ймовірність кібератаки на провідного постачальника військової техніки є значною. Окрім постачань для французького флоту, Naval має контракти з флотами та урядами по всьому світу на постачання підводних човнів, кораблів та оборонних систем», – резюмує видання, підкреслюючи потенційні наслідки такого витоку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

Раніше ми писали, що після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення.