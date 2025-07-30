Оселя лише за 1 євро: регіон Франції запустив ініціативу для охочих переїхати

У комуні Амбер у регіоні Пюї-де-Дом пропонують будинки по 1 євро, і купити їх можуть не лише громадяни Франції

Влада регіону Пюї-де-Дом у Франції запустила нову ініціативу, щоб мотивувати не лише громадян Франції, а й експатів переїхати до невеликого містечка. Таким чином вони хочуть боротися зі скороченням чисельності населення, пожвавити економіку та вдихнути нове життя у місцеві вулиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

«Експати часто шукають можливості переїхати до Парижа або на узбережжя Середземного моря та Атлантики, де ви не отримаєте найкращого співвідношення ціни та якості, і вас чекають натовпи. Натомість ви можете спробувати невелике село у Франції, яке запустило ініціативу з продажу будинків за 1 євро, щоб залучити нових мешканців та відродити свою громаду», – пише видання.

Населення округа Амбер складає 6500 людей. Він розташований у регіоні Пюї-де-Дом у Франції, приблизно за 134 км на захід від Ліона і за 475 км на схід від Бордо і Ла-Рошелі.

Будинки по 1 євро – частина п'ятирічного плану, спрямованого на те, щоб зупинити скорочення населення та спонукати людей переїхати туди. «Після відкриття нового класу у школі та проведення кількох ремонтних робіт, цей план, можливо, спрацює. Однак чекає ще довгий шлях. У деяких районах міста рівень вакантних площ сягає 60%», – зазначають журналісти.

З кінця 19 століття населення перемістилося з сільської місцевості до міст. Багато з цих місць дедалі частіше почали пропонувати стимули для залучення новоприбулих.

Кілька інших французьких сіл у минулому пропонували будинки за 1 євро, зокрема в північному регіоні Пікардія, де у 2019 році також ввлада пропонувала додатково 5000 євро за переїзд туди.

Вартість будинків ніколи не становила лише один євро, оскільки новим власникам довелося б відреставрувати будинок, включаючи фасад, що збільшує реальну вартість на кілька тисяч євро.

Однак існує допомога у покритті витрат на реконструкцію у вигляді грантів та кредитів під низькі відсотки.

Покупці також зобов'язані взяти на себе зобов'язання відремонтувати будинки у встановлений термін, щоб гарантувати, що нерухомість буде відновлена та придатна для проживання. Крім того, їм необхідно прожити у ній не менше трьох років.

Щоб купити будинок, не обов'язково мати французьке громадянство, але бажання жити там обов'язково. Потенційним покупцям для здійснення угоди необхідно зв'язатися із місцевою мерією.

До слова, селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини. На півночі Норвегії розташований невеликий населений пункт Лебесбю – тут мешкає близько 1300 осіб, а останнім часом у середньому народжувалося всього близько 10 дітей на рік. Щоб підвищити народжуваність, місцева влада ввела бонус за народження дитини – і ініціатива спрацювала: цього року очікується вже 15 дітей.