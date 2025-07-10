Україна вперше відзначає День вшанування загиблого медика

Сьогодні о 14:00 у лікарнях та медустановах по всій Україні пролунав сигнал – звук серця, що зупиняється, а після – хвилина мовчання

Сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика. Ініціатива започаткована цьогоріч, аби вшанувати пам’ять медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

«Медики на фронті та прифронтових територіях, які під обстрілами рятували наших воїнів. Медики в тилу, які працювали під час тривог, в операційних без світла, у бомбосховищах. Вони вдень і вночі боролися за життя українців. Проте, на жаль, загинули самі. І таких медпрацівників – сотні», – наголошує міністерство.

За даними ордену Святого Пантелеймона, за три роки великої війни Росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків. Це лікарі, медичні сестри й брати, молодші медичні працівники, бойові медики.

«Аби зберегти пам’ять про кожного, орденом Святого Пантелеймона реалізується проєкт «Посвіт пам’яті». У його межах, за участі Національної наукової медичної бібліотеки України та регіональних партнерів, здійснюється збір інформації про загиблих медичних працівників. Якщо вам відомо про загиблого медика на фронті чи в тилу, в цивільному чи військовому шпиталі, надсилайте інформацію за електронною адресою: [email protected]. Обов’язково вкажіть у темі листа: «Посвіт пам’яті», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні о 14:00 у лікарнях та медустановах по всій Україні пролунав сигнал – звук серця, що зупиняється, а після – хвилина мовчання.

До слова, на війні в Україні загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше. Про це повідомив благодійний фонд Project Konstantin, співзасновником якого був Фуше.

Також внаслідок мінометного обстрілу в зоні проведення ООС загинув військовий медик із Вінницької області Ігор Слівка. У чоловіка залишилася донька.