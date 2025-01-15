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Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників
фото: ОП

17 річні юнаки братимуться на облік призовників

Сьогодні, 15 січня, президент Володимир Зеленський підписав закон №4197-ІХ «Про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Згідно із законом, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням їхніх даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це можна зробити через електронний кабінет або особисто прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки всі громадяни проходять медичний огляд.

Крім того, закон подовжує до 1 березня термін для постановки на облік військовослужбовців, які самовільно залишили частини (СЗЧ) і добровільно повернулися до своїх підрозділів. Командири зобов’язані протягом 72 годин поновити таким військовослужбовцям дію контракту, забезпечити продовження служби та відновити виплати, а також продовольче, речове та інші види забезпечення.

Що стосується жінок, придатних до військової служби, вони можуть стати на військовий облік призовників добровільно, якщо виявлять таке бажання.

Як повідомлялося, 3 грудня 2024 року парламент підтримав законопроєкт, який регулює військовий облік 17-річних.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

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Теги: призов до армії президент Україна українці закон військовозобов'язаний

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