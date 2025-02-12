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Патріарх Кирило привселюдно принизив священника, який закликав церкву вести людей не на війну, а в Царство небесне

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Патріарх Кирило привселюдно принизив священника, який закликав церкву вести людей не на війну, а в Царство небесне
Раніше очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса»
фото: Wikimedia Commons

Патріарх Кирило: «Ви, батюшка, не із Західної України випадково? Ідіть і серйозно подумайте про все те, що ви зараз тут ляпнули»

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило присоромив священника Олексія Шляпіна з Можайська через слова, що церква не має займатись «патріотизмом», а має вести людей до Царства Небесного. Подія сталася на єпархіальних зборах Московської митрополії 11 лютого, відео публікує низка телеграм-каналів.

«Я не згоден з такою патріотичною тенденцією у церковних відносинах […] Обов'язок священника вести людей у Царство Небесне, а не патріотизмом займатися», – сказав Шляпін.

На такі слова різко відреагував Кирило. «Оце здорово, так? Вперше таке чую! Ви, батюшка, не із Західної України випадково? Ідіть, сядьте і серйозно подумайте про все те, що ви зараз тут ляпнули», – сказав російських патріарх.

Такі слова Кирила присутні попи зустріли сміхом та аплодисментами. 

Нагадаємо, щонайменше семеро архієреїв Московської церкви долучилися до богослужіння з нагоди 16-ї річниці інтронізації патріарха Кирила. Захід відбувся в храмі Христа Спасителя в Москві 1 лютого 2025 року. Про це повідомив Telegram-канал «Веселий піп», яким керує «заборонений у служінні» УПЦ МП настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині отець Андрій Пінчук.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».

Також російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв. Про це пише газета «Патріот».

Фото вже викликало резонанс у мережі, адже УПЦ МП тривалий час намагається довести свою незалежність від РПЦ.

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Теги: календар патріарх Кирило відео Telegram православна церква незалежність церква

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