Трамп заявив, що Обама отримав Нобелівську премію миру «ні за що»

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом розкритикував колишнього американського лідера Барака Обаму, заявивши, що той отримав Нобелівську премію миру у 2009 році «ні за що», передає «Главком».

Трамп заявив, що Обамі дали нагороду, за те що він нічого не зробив, окрім як зруйнував Сполучені Штати Америки.

Дональд Трамп знову нагадав, що «сонний Байден» був найгіршим президентом, але й Обама не відзначився нічим, коли керував країною.

«Обама отримав премію – він навіть не знав, за що. Він просто виграв вибори, і йому дали нагороду за те, що він абсолютно нічого не зробив, окрім як зруйнував нашу країну. Він був поганим президентом. Найгіршим президентом був сонний Джо Байден. Але й Обама не був хорошим президентом. А коли він взагалі отримав цю премію? Через кілька місяців після виборів? Це ж було одразу після його перемоги. Мої вибори були набагато важливішими», – заявив Трамп.

Як відомо, офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру.

«Вручіть Дональду Трампу Нобелівську премію миру – він її заслуговує!», – йдеться у повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає номінацію президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться сприяти припиненню війни. «Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», – сказав Зеленський.

Також уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.