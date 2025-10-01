Британець вижив після падіння з трикілометрової висоти

Британець Мітчелл Дікін отримав низку тяжких травм, але залишився живим

Британець Мітчелл Дікін дивом залишився живим після невдалого стрибка з парашутом у Неваді, коли на висоті трьох кілометрів не розкрився ані основний, ані запасний парашут. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail, Дікін здійснював тандемний стрибок з інструктором Хіроном Аркосом Понсе. Обидва чоловіки вижили після падіння, що є справжнім дивом.

Британець отримав низку тяжких травм: перелом тазу, зламані ребра, пошкодження нирки та перфорацію легені. Йому довелося перенести складну операцію, під час якої лікарі зміцнили його таз металевими пластинами. Наразі парашутист поступово одужує. На жаль, стан його інструктора залишається критичним.

24-річний Мітчелл Дікін виконував тандемний стрибок з аеропорту Джин, округ Кларк, разом з інструктором

Обставини інциденту розслідує Федеральне управління цивільної авіації США.

Тим часом партнерка Дікіна, Ізабель, розпочала кампанію зі збору коштів на його лікування та реабілітацію. Вже вдалося зібрати понад 16 тис фунтів (близько $21 500). За її словами, кошти підуть на покриття медичних витрат, транспорту та проживання. Якщо залишок коштів перевищить необхідне, Дікін планує передати їх на благодійність.

До слова, 14 травня на базі одного з українських аеродромів курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій загинув під час тренувального стрибка з парашутом.