Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: АР (ілюстративне)

Представник Білого дому: Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди

Директора з комунікацій Білого дому Стівен Чунг після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру зробив заяву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

Як відомо, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Уряд Пакистану також номінував президента США на премію миру.

Теги: США Дональд Трамп Нобелівська премія

