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На честь прабабусі. Названо імʼя новонародженої онуки короля Чарльза III (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принцеса Євгенія розкрила особливість імені доньки
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Двоюрідна онука Чарльза III отримала потрійне імʼя

Дочка експринца Ендрю, принцеса Євгенія поділилася першими фото новонародженої доньки. Племінниця короля Чарльза розповіла, як назвала дівчинку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис принцеси в Instagram.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбанк назвали доньку потрійним імʼям. Одне з них обрали на честь покійної королеви Єлизавети II.

«Два тижні тому ми зустріли нашу дівчинку. І з того часу у нас був найособливіший, затишний і сповнений любові час. Ми так раді поділитися: Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбанк. Названа на честь трьох людей, яких ми любимо і шануємо, минулих і теперішніх, включаючи її прабабусю, яку ми тримаємо близько в наших серцях. Її імʼя є частиною англійської та португальської історії, двох місць, які ми любимо і називаємо своїм домом», – зазначила мати.

На честь прабабусі. Названо імʼя новонародженої онуки короля Чарльза III (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

На фото, які опублікувала принцеса Євгенія, можна побачити новонароджену Аделаїду Елізабет Анніну. Дівчинка спить у кадрі, а на ще одному фото можна побачити, як маленьку руку дівчинки тримає один з її братів та мама.

Принцеса Євгенія поділилася першими фото новонародженої доньки
Принцеса Євгенія поділилася першими фото новонародженої доньки
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Ще одне імʼя Аделаїда родина обрала, щоб відобразити англійське та португальське коріння родини. Воно також повʼязане з королевою Аделаїдою, дружиною короля Вільгельма IV, та Марією Аделаїдою Португальською. Водночас імʼя Анніна дівчинка отримала на честь близької подруги родини.

Принцеса Євгенія поділилася фото новонародженої доньки та синів
Принцеса Євгенія поділилася фото новонародженої доньки та синів
фото: Іnstagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія також розповіла, що її сини Август та Ернест уже стали «найкращими старшими братами». На окремому фото хлопці тримають молодшу сестру на руках та бавляться з нею.

Нагадаємо, 3 серпня принцеса Євгенія втретє стала мамою, вона народила дівчинку. Водночас Король Великої Британії Чарльз III знову став двоюрідним дідусем. Донька принцеси Євгенії з’явилася на світ 3 серпня о 18:20. Пологи відбулися у Лісабоні (Португалія). Дівчинка народилася з вагою майже 3 кг, а саме 2,98 кг

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Теги: Королева Єлизавета II онуки Король Чарльз III Принц Ендрю

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