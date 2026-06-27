«Полуничний Місяць» зійде над Україною: коли його побачити

Червневий повний Місяць стане одним із найменших у 2026 році, але виглядатиме величезним через оптичну ілюзію

Повний «Полуничний Місяць» зійде над Україною у ніч із 29 на 30 червня 2026 року та опиниться найнижче над горизонтом серед усіх повних місяців цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Коли і о котрій годині спостерігати

Точного піку повні Місяць досягне о 19:58 за східноамериканським часом 29 червня, що відповідає приблизно 02:58 ночі 30 червня за київським часом. Однак астрономи радять обирати для спостереження не сам момент повні, а вечір 29 червня, коли супутник з'явиться над горизонтом одразу після заходу сонця. Найкращим орієнтиром буде південно-східний напрямок – саме там Місяць зійде низько над лінією горизонту.

Чому це «мікромісяць»

Червнева повня збігається з періодом, коли Місяць перебуває поблизу апогею – найвіддаленішої від Землі точки своєї орбіти. Через це супутник виглядатиме на 12–14% меншим і тьмянішим, ніж зазвичай, і стане другим найменшим повним Місяцем 2026 року. За даними місячного календаря «Главкома» на червень 2026 року, цю повню також називають «Полуничною Повнею» – вона символізує дозрівання перших літніх ягід та достаток.

Звідки назва «Полуничний Місяць»

Назва не пов'язана з кольором супутника, а походить від традиційного сезону збору суниці й полуниці в Північній Америці, де червневу повню так називали ще індіанські племена алгонкінів. У різних культурах цей місяць також відомий як Місяць зеленої кукурудзи, Гарячий Місяць або Місяць стиглих ягід. Під такою ж назвою повний Місяць сходив над Україною і торік, у червні 2025-го, коли супутник через помаранчевий відтінок ще прозвали «вогняним».

Чому маленький Місяць виглядатиме величезним

Попри статус мікромісяця, під час сходу Місяць може здаватися неприродно великим – це так звана «ілюзія Місяця». За даними NASA, людський мозок сприймає супутник більшим біля горизонту, бо поруч є будівлі, дерева та інші об'єкти для порівняння масштабу. Високо в небі, без таких орієнтирів, той самий Місяць виглядає помітно меншим, хоча його реальний розмір і відстань до Землі не змінюються. Ефект посилюється саме тоді, коли повний Місяць і так висить низько над горизонтом, як у випадку цьогорічної червневої повні.

Через близькість до літнього сонцестояння 21 червня Сонце цьогоріч перебуває майже в найвищій точці своєї річної дуги, а повний Місяць, що завжди розташований навпроти Сонця, навпаки – проходитиме найнижчою дугою по небу серед усіх повних місяців року. Через густіший шар атмосфери біля горизонту супутник часто набуває теплих жовтих або оранжевих відтінків.

Наступна повня після «Полуничного Місяця» настане 29 липня 2026 року – це буде так званий Місяць Оленя, який відкриває серію вищих і яскравіших літніх повних місяців.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року над Україною вже зійшов рідкісний «блакитний мікромісяць» – друга повня в одному календарному місяці, яка цього разу також збіглася з мікроповнею і виявилася трохи меншою за звичайну.