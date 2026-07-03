РФ атакувала Суми дронами та авіабомбами: зросла кількість постраждалих, є загиблі

Ворог атакував обласний центр безпілотниками та керованими авіабомбами, є влучання по цивільній інфраструктурі

Григоров: пошкоджено житловий сектор, серед постраждалих є діти

Суми перебувають під масованою атакою російських безпілотників та керованих авіабомб. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, значних руйнувань зазнав житловий сектор міста, є поранені. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише «Главком».

Що відомо станом на зараз

За словами Григорова, обласний центр перебуває під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб.

«Обласний центр під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Значні пошкодження у житловому секторі. Поранені цивільні. Попередньо, серед постраждалих є діти», – повідомив начальник Сумської ОВА.

Він закликав містян дотримуватися обережності: «Триває рятувальна операція. Атака триває. Не перебувайте просто неба та поблизу місць влучань. Дотримуйтеся правил безпеки».

Відомо про щонайменше трьох загиблих унаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум. В епіцентрі удару опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога – на місці на момент атаки перебувало багато людей, зокрема діти. Поранених транспортують до лікарень, у важкому стані – 13-річна дитина. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Пізніше Григоров офіційно підтвердив влучання саме у багатоквартирний житловий будинок у центрі Сум. За його словами, внаслідок ворожого удару є як поранені, так і загиблі, а точна кількість постраждалих ще уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби, тривають аварійно-рятувальні роботи. Цю інформацію також підтвердив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Кількість загиблих зросла до чотирьох

Станом на 23:25 Григоров повідомив, що ще одна людина, важко поранена внаслідок російського авіаудару по Сумах, померла в лікарні. Таким чином, російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини.

За його словами, 20 людей уже госпіталізовані. У половини з них – важкі поранення, частина перебуває в операційних. Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх.

«Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим», – наголосив очільник ОВА, подякувавши службам, медикам і небайдужим мешканцям Сум, які допомагали людям у перші хвилини після удару.

Що передувало атаці

Ворог б'є по Сумах не вперше за останню добу. Напередодні ввечері окупанти вже завдали удару керованими авіабомбами по території Сумської громади: були пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, до лікарні доставили поранену літню жінку.

фото: Сумська ОВА

Згодом кількість постраждалих внаслідок цієї атаки зросла до чотирьох, ще трьом медики надали допомогу на місці. Пошкодженими виявилися близько 15 приватних будинків.

фото: Сумська ОВА

Пізніше стало відомо, що одна з постраждалих – 79-річна жінка – отримала важке поранення і загинула на місці: її тіло виявили на території пошкодженого домогосподарства. Загибель жінки підтвердив і в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у своєму Telegram-каналі.

Масштаб атак на область

Сумщина залишається однією з найбільш обстрілюваних областей України: лише впродовж червня внаслідок ворожих ударів у регіоні загинули 32 людини, ще 325 отримали поранення, а на прикордонні та тилові громади фіксували понад дві тисячі обстрілів за місяць.

Нагадаємо, це вже черговий масований удар по Сумщині за останній тиждень: 29 червня внаслідок обстрілів області загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.