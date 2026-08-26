Найавторитетніший гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Сонце й Меркурій з'єднуються в Діві напередодні повні та місячного затемнення

27 серпня 2026 року Сонце та Меркурій з'єднуються в Діві, створюючи один із головних астрологічних акцентів дня. Точний аспект припадає приблизно на 13:03 за часом, який використовує астрологічний календар, а обидві планети перебувають близько 4° Діви. Таке поєднання символічно підсилює ясність мислення, здатність аналізувати інформацію, формулювати рішення та бачити деталі.

Водночас день проходить безпосередньо перед повнею у Рибах, яка відбудеться 28 серпня та супроводжуватиметься частковим місячним затемненням. Місяць 27 серпня починає день у Водолії, а близько 15:01 за часом астрологічного календаря переходить у Риби. Тому друга половина доби поступово стає емоційнішою та інтуїтивнішою.

Що прогнозують астрологи на 27 серпня 2026 року

27 серпня може стати днем важливого усвідомлення. З'єднання Сонця і Меркурія в Діві сприяє концентрації на тому, що справді потребує уваги. Це хороший момент, щоб сформулювати рішення, розібрати інформацію, відокремити факти від припущень і зрозуміти, який наступний крок є найраціональнішим.

Особливо корисним день може бути для роботи, навчання, документів, планування та редагування. Якщо останніми днями накопичилися невирішені питання, зараз легше побачити їхню структуру. Водночас надмірний аналіз може перетворитися на прискіпливість, тому важливо не намагатися знайти недоліки абсолютно в усьому.

Є й інша сторона цієї картини. Меркурій формує квінконси до Плутона та Нептуна, а Сонце наближається до квадрату з Ураном, точного вже 28 серпня. Це означає, що поряд із моментами ясності можуть виникати сумніви, несподівані думки або необхідність скоригувати попередні плани.

Після переходу Місяця у Риби відчуття стають тоншими. Те, що вранці здавалося суто логічною проблемою, увечері може сприйматися вже на емоційному рівні. Тому остаточні висновки щодо особистих стосунків краще робити без поспіху.

Головна тема дня

Ясність думок перед емоційним переломом.

27 серпня добре підходить для того, щоб назвати речі своїми іменами. Якщо є проблема – визначити її причину. Якщо є мета – сформулювати конкретний план. Якщо певна ситуація більше не працює – чесно визнати це.

Водночас не варто вимагати від себе негайної відповіді на всі життєві питання. Повня та затемнення вже близько, тому деякі процеси природно залишатимуться незавершеними.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Діва , близько 4°–5°. Акцент на практичності, організації, аналізі та конкретних результатах.

, близько 4°–5°. Акцент на практичності, організації, аналізі та конкретних результатах. 🌙 Місяць – Водолій → Риби . Перехід відбувається приблизно о 15:01 за часом астрологічного календаря. Емоційний фон поступово стає чутливішим.

. Перехід відбувається приблизно о 15:01 за часом астрологічного календаря. Емоційний фон поступово стає чутливішим. ☿ Меркурій – Діва , близько 4°–5°, прямий. Сильне положення для аналізу, навчання, комунікації та роботи з деталями.

, близько 4°–5°, прямий. Сильне положення для аналізу, навчання, комунікації та роботи з деталями. ♀ Венера – Терези , близько 19°. Сприяє дипломатії, партнерству та пошуку компромісів.

, близько 19°. Сприяє дипломатії, партнерству та пошуку компромісів. ♂ Марс – Рак , близько 10°. Енергія більше пов'язана з домом, родиною та емоційною безпекою.

, близько 10°. Енергія більше пов'язана з домом, родиною та емоційною безпекою. ♃ Юпітер – Лев , близько 13°. Посилює впевненість, творчість і прагнення до визнання.

, близько 13°. Посилює впевненість, творчість і прагнення до визнання. ♄ Сатурн – Овен , близько 14°, ретроградний. Вимагає перегляду цілей, відповідальності та особистих меж.

, близько 14°, ретроградний. Вимагає перегляду цілей, відповідальності та особистих меж. ♅ Уран – Близнюки , близько 5°, прямий. Підсилює нестандартне мислення та несподівані зміни.

, близько 5°, прямий. Підсилює нестандартне мислення та несподівані зміни. ♆ Нептун – Овен , близько 4°, ретроградний. Посилює інтуїтивний компонент, але потребує перевірки припущень.

, близько 4°, ретроградний. Посилює інтуїтивний компонент, але потребує перевірки припущень. ♇ Плутон – Водолій, близько 4°, ретроградний. Символізує глибоку переоцінку поглядів і старих моделей.

Важливі аспекти дня

☀️ Сонце ☌ ☿ Меркурій у Діві – центральний аспект 27 серпня. Він сприяє концентрації, формулюванню думок, навчанню та прийняттю рішень. Точність аспекту припадає приблизно на 13:03.

– центральний аспект 27 серпня. Він сприяє концентрації, формулюванню думок, навчанню та прийняттю рішень. Точність аспекту припадає приблизно на 13:03. ☿ Меркурій ⚻ ♇ Плутон – ранковий аспект може підсилювати схильність заглиблюватися в інформацію, шукати приховані причини та сумніватися у почутому.

– ранковий аспект може підсилювати схильність заглиблюватися в інформацію, шукати приховані причини та сумніватися у почутому. ☿ Меркурій ⚻ ♆ Нептун – варто особливо уважно перевіряти інформацію та не плутати припущення з фактами. Обидва аспекти Меркурія припадають на ранні години 27 серпня.

– варто особливо уважно перевіряти інформацію та не плутати припущення з фактами. Обидва аспекти Меркурія припадають на ранні години 27 серпня. 🌙 Місяць △ ♀ Венера – сприятливий фон для спілкування та особистих контактів у першій частині дня.

– сприятливий фон для спілкування та особистих контактів у першій частині дня. 🌙 Місяць ☍ ☀️ Сонце та ☿ Меркурій уже формуються як аспекти напередодні повні. Вони можуть посилювати суперечність між логічними висновками та емоційними потребами.

уже формуються як аспекти напередодні повні. Вони можуть посилювати суперечність між логічними висновками та емоційними потребами. Фаза Місяця: зростаючий Місяць, напередодні повні; 28 серпня відбудеться повня у Рибах і часткове місячне затемнення.

зростаючий Місяць, напередодні повні; 28 серпня відбудеться повня у Рибах і часткове місячне затемнення. Енергетика дня: аналітична в першій половині дня та більш емоційна й інтуїтивна після переходу Місяця у Риби.

аналітична в першій половині дня та більш емоційна й інтуїтивна після переходу Місяця у Риби. Сприятливий час: перша половина дня та ранній післяобідній час – для роботи з інформацією, документами й важливими рішеннями.

Кольори дня

Білий, блакитний, оливковий, сріблястий, світло-зелений.

Щасливі числа

4, 5, 9, 13, 22, 27.

Чого очікувати від дня – 27 серпня

Перша половина дня більше підходить для конкретних справ. Варто скористатися здатністю швидко аналізувати інформацію, перевіряти деталі та формулювати рішення.

Ближче до середини дня може з'явитися важливе усвідомлення щодо роботи, фінансів або особистих планів. Те, що кілька днів залишалося незрозумілим, може нарешті скластися в цілісну картину.

Після переходу Місяця у Риби емоційність посилиться. Не дивуйтеся, якщо ввечері захочеться тиші, усамітнення або спокійної розмови з близькою людиною.

Водночас не варто 27 серпня ставити крапку в ситуаціях, які ще розвиваються. 28 серпня – повня та затемнення, тому найближчі дні можуть принести додаткову інформацію.

Кохання

Для пар день починається досить сприятливо для спілкування. Можна обговорити побутові питання, спільні плани або те, що давно потребувало ясності. Головне – не перетворювати конструктивну розмову на пошук недоліків у партнері.

Після переходу Місяця у Риби емоції стануть сильнішими. Самотнім варто не поспішати з ідеалізацією нового знайомства. Симпатія може бути щирою, але остаточні висновки краще залишити на потім.

Фінанси

День добре підходить для аналізу фінансового стану. Можна перевірити бюджет, регулярні платежі, договори, рахунки та майбутні витрати. Меркурій у Діві допоможе побачити деталі, які раніше залишалися непомітними.

Водночас не варто приймати фінансові рішення на основі неперевіреної інформації. Особливо уважно ставтеся до обіцянок швидкої вигоди. Напередодні затемнення краще залишити простір для додаткової перевірки.

Робота

27 серпня – один із найкращих днів тижня для інтелектуальної роботи. З'єднання Сонця та Меркурія у Діві сприяє концентрації, редагуванню, написанню текстів, аналізу даних, навчанню та плануванню.

Якщо потрібно підготувати важливий документ або сформулювати позицію, краще зробити це сьогодні. Однак варто перечитати фінальну версію ще раз: напружені аспекти Меркурія до Плутона та Нептуна нагадують про ризик надмірної підозрілості або неправильного трактування інформації.

Найсприятливіші знаки дня

♍ Діви – Сонце й Меркурій у вашому знаку посилюють концентрацію, логіку та здатність чітко висловлювати власну позицію. День добре підходить для важливих робочих рішень.

– Сонце й Меркурій у вашому знаку посилюють концентрацію, логіку та здатність чітко висловлювати власну позицію. День добре підходить для важливих робочих рішень. ♎ Терези – Венера у вашому знаку допомагає у стосунках, переговорах і пошуку компромісів. Особливо приємною може бути перша половина дня.

– Венера у вашому знаку допомагає у стосунках, переговорах і пошуку компромісів. Особливо приємною може бути перша половина дня. ♉ Тельці – земна енергія Діви добре узгоджується з вашим практичним підходом. Можна займатися фінансами, документами та довгостроковим плануванням.

– земна енергія Діви добре узгоджується з вашим практичним підходом. Можна займатися фінансами, документами та довгостроковим плануванням. ♑ Козероги – аналітичний фон дня допомагає систематизувати накопичені справи та зробити конкретний крок до професійної мети.

Кому варто бути обережнішими

♊ Близнюкам – напруження Меркурія з Плутоном і Нептуном може створювати інформаційний шум. Не робіть висновків, доки не перевірите факти.

– напруження Меркурія з Плутоном і Нептуном може створювати інформаційний шум. Не робіть висновків, доки не перевірите факти. ♐ Стрільцям – прагнення діяти масштабно може зіткнутися з необхідністю займатися деталями. Не варто пропускати дрібниці заради швидкого результату.

– прагнення діяти масштабно може зіткнутися з необхідністю займатися деталями. Не варто пропускати дрібниці заради швидкого результату. ♓ Рибам – після переходу Місяця у ваш знак емоції можуть стати особливо сильними напередодні повні та затемнення. Не приймайте остаточних рішень лише під впливом настрою.

Що варто зробити – 27 серпня:

завершити важливе інтелектуальне завдання;

перевірити документи та цифри;

сформулювати рішення, яке давно відкладалося;

скласти план на найближчі тижні;

відредагувати важливий текст або повідомлення;

перевірити фінансові домовленості;

залишити ввечері час для відпочинку.

Чого краще уникати:

поспішних висновків;

поширення неперевіреної інформації;

надмірної критики себе та інших;

імпульсивних фінансових рішень;

спроб вирішити всі проблеми одночасно;

остаточних рішень у стосунках на сильних емоціях.

Гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам варто скористатися практичним настроєм дня для професійних справ. Меркурій у Діві допоможе навести лад у робочому графіку, розібрати документи та визначити, які завдання справді потребують уваги. Якщо є складне питання, спробуйте розкласти його на невеликі етапи.

В особистому житті після переходу Місяця у Риби може з'явитися потреба в тиші. Не обов'язково пояснювати близьким усе одразу. Іноді пауза допомагає краще зрозуміти власні почуття.

Тельці отримують сприятливий фон для фінансового та професійного планування. Сьогодні легше побачити, де ресурси витрачаються неефективно, а де можна отримати кращий результат. Добре працюватиме уважність до деталей.

У коханні варто говорити простіше й щиріше. Не потрібно перевіряти партнера на міцність або вимагати від нього ідеальної реакції. Самотнім Тельцям цікаве знайомство може дати більше емоцій, ніж очікувалося.

Близнюкам доведеться уважніше працювати з інформацією. День сприяє інтелектуальним завданням, але напруження Меркурія до Плутона та Нептуна може створювати ризик неправильно зрозуміти чужі слова. Перевіряйте факти, особливо якщо рішення має фінансові чи професійні наслідки.

У стосунках не варто додумувати те, чого партнер не сказав. Якщо виникло питання, краще поставити його прямо. Після переходу Місяця у Риби емоційність може посилитися, тому спокійна розмова буде значно ефективнішою за суперечку.

Ракам варто зосередитися на практичних питаннях, пов'язаних із навчанням, документами або професійними планами. День добре підходить для того, щоб завершити підготовчу роботу перед важливим кроком.

У стосунках важливими стають підтримка й турбота. Після переходу Місяця у Риби ви можете особливо тонко відчувати настрій близьких. Не поспішайте давати поради – іноді людині просто потрібно, щоб її вислухали.

Левам варто приділити увагу фінансовим і робочим питанням. День може показати, де варто переглянути свої підходи до ресурсів. Не поспішайте демонструвати впевненість там, де ще не вистачає інформації.

У коханні краще не вимагати негайної визначеності. Партнер може потребувати часу для власних роздумів. Самотнім Левам варто залишити простір для природного розвитку нового знайомства, не намагаючись одразу визначити його перспективу.

Для Дів 27 серпня – один із найсильніших днів цього періоду. Сонце та Меркурій з'єднуються у вашому знаку, тому думки, слова та особисті цілі можуть діяти як єдиний механізм. Це вдалий час для важливого рішення, презентації, переговорів або початку конкретної справи.

У стосунках важливо не аналізувати кожну репліку партнера. Ваша уважність – сильна сторона, але сьогодні вона легко може перетворитися на надмірну прискіпливість. Більше тепла й менше критики підуть на користь.

Терезам варто використати день для переговорів і підготовки важливих рішень. Ви можете добре відчувати інтереси інших людей, але водночас не забувайте про власні потреби. У фінансових питаннях краще спиратися на конкретні цифри.

В особистому житті перша половина дня може бути особливо приємною. Венера у вашому знаку сприяє симпатіям і взаєморозумінню. Ввечері може захотітися більшої емоційної глибини – не бійтеся говорити про почуття.

Скорпіонам день допоможе систематизувати професійні та фінансові справи. Можна нарешті знайти причину проблеми, яка довго залишалася незрозумілою. Але не варто шукати прихований сенс там, де його немає.

У коханні можливе емоційне загострення. Якщо партнер поводиться незвично, не робіть висновків без розмови. Самотнім Скорпіонам краще не поспішати довіряти першому сильному враженню.

Стрільцям день пропонує перейти від масштабних планів до конкретики. Можливо, саме деталі, які ви раніше вважали другорядними, визначать успіх справи. У роботі корисно ще раз перевірити графік, документи та домовленості.

В особистому житті вам може захотітися більше свободи. Це не проблема, якщо про неї говорити прямо. Після переходу Місяця у Риби стане важливішою емоційна підтримка, тому не відштовхуйте людину лише через бажання побути наодинці.

Козерогам день добре підходить для навчання, планування та професійного розвитку. Меркурій у Діві допоможе структурувати великі обсяги інформації. Якщо давно хотіли розпочати новий напрям, сьогодні можна визначити перші практичні кроки.

У стосунках не потрібно приховувати втому за звичною стриманістю. Близька людина може неправильно сприйняти мовчання. Спокійна розмова ввечері допоможе повернути відчуття близькості.

Водоліям варто використати першу частину дня для завершення справ і спілкування. Місяць ще перебуває у вашому знаку, тому інтуїція та здатність бачити ситуацію нестандартно залишаються сильними.

Після переходу Місяця у Риби увага переміститься до фінансової та емоційної безпеки. У стосунках не намагайтеся відсторонитися від сильних почуттів – краще визнати їх і спокійно розібратися, що саме вас турбує.

Рибам варто бути особливо уважними до свого емоційного стану. Місяць входить у ваш знак у другій половині дня, а вже 28 серпня відбудеться повня та місячне затемнення. Це не найкращий момент для поспішних остаточних рішень.

У коханні інтуїція може бути дуже сильною, але не кожне відчуття є доказом. Якщо щось турбує, поговоріть із партнером. Самотнім Рибам краще дозволити новому знайомству розвиватися природно, без ідеалізації.

Головна порада дня

Скористайтеся ясністю 27 серпня, щоб назвати свої справжні пріоритети, але не поспішайте ставити остаточні крапки – повня та затемнення вже зовсім близько.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.