Найавторитетніший гороскоп на 29 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Середа стане днем нових ідей та переосмислення планів. Перехід Місяця у Водолія відкриє більше можливостей для спілкування, навчання та нестандартних рішень

29 липня 2026 року поєднає практичність першої половини дня з більш творчою та відкритою енергетикою вечора. Поки Місяць перебуватиме у Козорозі, астрологи радять завершувати важливі справи, працювати з документами та займатися фінансовим плануванням. Після переходу Місяця у Водолія на перший план вийдуть спілкування, командна робота та пошук нових можливостей.

Сонце у Леві підтримуватиме впевненість у власних силах, а ретроградний Меркурій у Раку нагадуватиме, що будь-які важливі рішення потребують додаткової перевірки. День сприятиме навчанню, професійному розвитку та знайомствам, які можуть стати корисними в майбутньому.

Що прогнозують астрологи на 29 липня 2026 року

Середа стане переломним днем цього тижня. Якщо початок доби буде максимально продуктивним для роботи, фінансових питань і виконання обов'язків, то ближче до вечора зросте потреба у творчості, нових знайомствах і нестандартному погляді на звичні ситуації.

Перехід Місяця у Водолія сприятиме народженню нових ідей, обговоренню перспективних проєктів і роботі в команді. Водночас ретроградний Меркурій радить не поспішати з підписанням документів чи дорогими покупками. Найкращих результатів досягнуть ті, хто поєднає сміливість із уважністю до деталей.

Головна тема дня

Нові можливості починаються з нових ідей. День сприятиме тим, хто готовий змінити підхід до звичних справ, але не втрачати здорового глузду.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце: Лев ♌

Лев ♌ 🌙 Місяць: Козоріг → Водолій ♑➡️♒

Козоріг → Водолій ♑➡️♒ ☿ Меркурій: ретроградний у Раку ♋

ретроградний у Раку ♋ ♄ Сатурн: ретроградний

ретроградний Енергетика дня: відповідальність, креативність, відкритість до нового, командна робота.

Кольори дня

Блакитний, сріблястий, золотий.

Щасливі числа

7, 11, 20, 29.

Сприятливий час

09:00 – 11:30 – для роботи, фінансових питань і переговорів.

16:00 – 19:00 – для творчості, навчання, спілкування та нових проєктів.

Гороскоп на 29 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Середа допоможе Овнам перейти від планів до конкретних дій. У першій половині дня вдало вирішуватимуться робочі питання, переговори та справи, які потребують дисципліни. Якщо зосередитеся на головному, зможете досягти результату швидше, ніж очікували.

Після обіду варто приділити увагу спілкуванню з колегами або друзями. Нова ідея чи несподівана зустріч можуть відкрити цікаві перспективи. У фінансових питаннях краще уникати поспішних рішень.

Для Тельців день буде сприятливим для наведення ладу у справах і фінансах. Практичний підхід допоможе знайти вигідне рішення, а терпіння стане головною перевагою під час роботи над важливими завданнями. Не відкладайте справи, які давно потребують завершення.

У другій половині дня зросте потреба в нових враженнях і спілкуванні. Добре складатимуться розмови з близькими, а також планування майбутніх поїздок чи спільних сімейних справ.

Близнюкам середа принесе багато інформації та нових контактів. День добре підходить для переговорів, навчання, підготовки презентацій і роботи з документами. Проте через ретроградний Меркурій варто ще раз перевіряти всі деталі перед остаточними домовленостями.

В особистому житті можливі цікаві знайомства або несподівані розмови, які допоможуть по-новому поглянути на важливу ситуацію. Не бійтеся ставити запитання й вислуховувати іншу сторону.

Ракам день допоможе спокійно розібратися зі справами, які останнім часом накопичилися. Перша половина середи буде вдалою для фінансового планування, роботи з документами та сімейних питань. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Ближче до вечора настрій стане більш легким і відкритим. Це хороший час для зустрічей із друзями, відвертих розмов із близькими та планування найближчого майбутнього.

Левам середа подарує можливість проявити свої найкращі якості. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, харизму та бажання досягати більшого. День сприятиме презентаціям, професійним переговорам і запуску нових ідей.

Водночас не варто нехтувати думкою людей, яким довіряєте. Командна робота й конструктивний діалог принесуть більше користі, ніж прагнення вирішити все самотужки.

Для Дів середа стане одним із найпродуктивніших днів тижня. Уважність, системність і відповідальний підхід допоможуть швидко впоратися навіть зі складними завданнями. Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з документами, фінансами та плануванням.

У другій половині дня варто знайти час для себе й трохи знизити темп. Відпочинок і спокійне спілкування з близькими допоможуть відновити сили перед завершенням робочого тижня.

Середа відкриє Терезам хороші можливості для переговорів, командної роботи та професійного розвитку. Ви легко знайдете спільну мову з колегами чи партнерами, а вміння дипломатично вирішувати спірні питання допоможе зміцнити авторитет. Якщо плануєте важливу зустріч, перша половина дня буде особливо вдалою.

Увечері варто приділити більше часу особистому життю. Відверта розмова з близькою людиною допоможе розв'язати питання, яке давно залишалося відкритим. Не відмовляйтеся від нових знайомств – вони можуть принести цікаві перспективи.

Для Скорпіонів середа стане днем відповідальних рішень і професійних досягнень. Ваші наполегливість, уважність до деталей і вміння діяти послідовно допоможуть успішно завершити складні справи. Не виключено, що керівництво або ділові партнери позитивно оцінять ваші результати.

У другій половині дня варто трохи знизити темп і приділити увагу власному самопочуттю. Відпочинок, прогулянка або спокійне спілкування з родиною допоможуть швидко відновити сили й уникнути емоційного виснаження.

Стрільцям день принесе нові можливості для навчання, спілкування та професійного розвитку. Перехід Місяця у Водолія посилить цікавість до нових знань і допоможе знайти нестандартне рішення там, де інші бачать лише труднощі. Не бійтеся ділитися своїми ідеями – вони можуть знайти підтримку.

В особистому житті варто бути відкритими до несподіваних пропозицій. День сприятиме зустрічам із друзями, коротким поїздкам і приємним знайомствам. Гарний настрій стане вашим головним союзником.

Козорогам перша половина дня допоможе завершити важливі робочі справи та закласти основу для майбутніх успіхів. Ви зможете ефективно розподілити час, уникнути зайвої метушні й досягти помітного прогресу в професійній діяльності. Фінансові рішення варто ухвалювати лише після ретельного аналізу.

Після переходу Місяця у Водолія з'явиться більше простору для творчості й неформального спілкування. Це вдалий момент, щоб обговорити нові проєкти, вислухати цікаві пропозиції або переглянути свої довгострокові цілі.

Для Водоліїв середа стане одним із найцікавіших днів цього тижня. Перехід Місяця у ваш знак додасть енергії, натхнення та бажання рухатися вперед. Це чудовий час для командної роботи, реалізації творчих задумів і знайомства з людьми, які поділяють ваші погляди.

Водночас не варто поспішати з важливими фінансовими чи юридичними рішеннями. Ретроградний Меркурій радить ще раз перевірити всі деталі, перш ніж поставити підпис або погодитися на нові умови співпраці.

Рибам середа допоможе завершити справи, які давно вимагали уваги. День буде сприятливим для спокійної роботи, аналізу інформації, навчання та творчих занять. Ваше вміння бачити деталі допоможе уникнути помилок і знайти правильне рішення навіть у непростій ситуації.

Увечері варто більше часу провести з близькими або приділити увагу власному відпочинку. Спокійна атмосфера, приємна розмова чи улюблене хобі допоможуть відновити внутрішню рівновагу та підготуватися до нових викликів.

Чого очікувати від дня – середи, 29 липня 2026 року

Середа стане днем змін і нових можливостей. Перша половина доби, поки Місяць перебуватиме у Козорозі, найкраще підійде для завершення важливих справ, роботи з документами, фінансового планування та професійних переговорів. Організованість і дисципліна допоможуть досягти відчутних результатів.

Після переходу Місяця у Водолія атмосфера стане більш легкою та динамічною. Зросте інтерес до нових знайомств, навчання, творчості та колективних проєктів. Це гарний час для обговорення перспективних ідей, пошуку нестандартних рішень і планування майбутніх змін.

Попри позитивну енергетику дня, ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти інформацію, уникати поспішних висновків і не приймати важливих рішень лише під впливом емоцій.

Найсприятливіші знаки дня

♒ Водолій – перехід Місяця у ваш знак відкриє нові можливості для розвитку, спілкування та творчості.

♌ Лев – Сонце продовжить підтримувати вашу впевненість, харизму та прагнення досягати поставлених цілей.

♍ Діва – уважність і системний підхід допоможуть успішно впоратися з найскладнішими завданнями.

День найкраще підходить для:

завершення важливих робочих справ;

переговорів і командної роботи;

навчання та підвищення кваліфікації;

пошуку нових ідей і професійних контактів;

планування майбутніх проєктів;

дружніх зустрічей і творчих занять.

Від чого краще утриматися:

поспішного підписання документів;

імпульсивних фінансових рішень;

конфліктів через дрібниці;

надмірної самовпевненості;

необдуманих обіцянок;

ігнорування порад досвідчених людей.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві підтримує ініціативність, творчість і прагнення до самореалізації.

🌙 Місяць переходить із Козорога у Водолія, змінюючи акцент із практичних справ на нові ідеї, спілкування та командну взаємодію.

☿ Ретроградний Меркурій у Раку нагадує про необхідність уважно перевіряти інформацію, документи та домовленості.

♄ Ретроградний Сатурн сприяє перегляду довгострокових планів і зміцненню фундаменту для майбутніх досягнень.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.