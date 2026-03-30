Шанувальник принцеси Діани розповів зворушливу історію знайомства із нею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Принцеса Діана відправила своєму прихильнику їхнє спільне фото з побажанням

Принцесу Діану часто називали «народною принцесою». Один з випадків, після якого принцеса отримала це звання стався у березні 1997 році, коли її випадково зустрів турист у парку в Лондоні. про це пише «Главком» із посиланням на Мarieclaire.

Турист Джим Макгінніс зустрів принцесу Діану під час своєї відпустки. Того дня він гуляв в одному з парків і заблукав. Щоб дізнатися, куди йому рухатися далі, турист підійшов до однієї жінки. Джим Макгінніс був вражений, адже перехожою до якої він звернувся, була принцеса Діана. Вона була одягнена у чорний костюм та мала сонцезахисні окуляри.

Чоловік розповів, що він не лише запитав принцесу про правильний маршрут, але й мав можливість прогулятися із нею та поспілкуватися. Макгінніс розповів, що принцеса цікавилася його життям та запитала, де він працює. «Ця жінка йшла мені назустріч, і коли я зупинив її, щоб запитати дорогу, я був приголомшений, коли зрозумів, що це принцеса Діана. Вона пояснила мені, як пройти, і навіть пішла разом зі мною через парк у бік універмагу Harrods», – розповідав турист.

Після прогулянки чоловік попросив принцесу Діану сфотографуватися із нею. Тож принцеса звернулася до перехожої, щоб вона зробила їм фото. «Повз проходила інша жінка, і принцеса Діана попросила її сфотографувати нас», – згадав Макгінніс.

Після цього принцеса попросила свого нового знайомого надіслати їй копію фотографії. «Жартома вона сказала: «Гадаю, ви знаєте, де я живу», – додав Джим Макгінніс. Після цього він надіслав фото принцесі, а у відповідь отримав світлину з її підписом. «З великою любов’ю від Діани. Х»

Нагадаємо, майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею. На світлині принц Вільям зображений у дитячому віці, а поруч із ним молода принцеса Діана.

