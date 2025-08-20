Як перевести виплату пенсії з пошти на банк: покрокова інструкція

Пенсіонери мають можливість самостійно обирати, як саме отримувати свої виплати – на пошті чи на картковий рахунок

Пенсії можна отримувати як через поштові відділення, так і на банківську картку. У разі зміни обставин пенсіонер може легко обрати новий спосіб отримання грошей. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз'яснило як це зробити, передає «Главком».

Як перевести пенсію з пошти на банк

Зверніться особисто до банку, клієнтом якого бажаєте стати, та відкрийте рахунок для пенсійних виплат. Підготуйте та відскануйте документи для завантаження на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого ви стали). Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Фонду та подайте заяву для переведення пенсії з пошти на банк, заповнивши відповідну форму.

Зокрема, врахуйте вимоги до скан-копій документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Нагадаємо, що в Україні зараз нараховується 10,3 млн офіційних пенсіонерів й з них продовжують працювати 2,8 млн осіб. Згідно з даними ПФУ, у липні поточного року середня пенсія дорівнювала 6 410,17 грн, водночас пенсіонери, які працювали, отримували у середньому 6 974,61 грн, тобто на 520 гривень більше.

Як повідомлялося, якщо особі не вистачає страхового стажу для пенсії, його можна докупити. Щоб «докупити» страховий стаж, фізична особа повинна звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

До слова, у випадку втрати чоловіка, дружина має право перейти на його пенсію.