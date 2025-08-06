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Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві
Розмір виплати постраждалим на виробництві становитиме від 800 до 4 тис. грн
фото: Facebook/EUAM Ukraine

Виплати залежатимуть від рівня потреби у сторонньому догляді, медикаментах чи медичних засобах

Кабінет міністрів збільшив щомісячні виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі – залежно від рівня потреб.

Така підтримка становитиме:

  • 4 тис. грн – якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
  • 2 тис. грн – у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
  • 1 333 грн – за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн – якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив «Дія.Картку». Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат.

Як відомо, з 1 липня 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт – базова соціальна допомога для сімей з низьким доходом. В Пенсійному фонді розповіли, хто має право на отримання допомоги.

До слова, у зв'язку із завершенням в Україні проєкту додаткових виплат для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН понад 390 тис. українців, які мешкають у небезпечних регіонах, залишаться без виплат.

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Теги: соцвиплати Кабмін

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