Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві

Розмір виплати постраждалим на виробництві становитиме від 800 до 4 тис. грн

Виплати залежатимуть від рівня потреби у сторонньому догляді, медикаментах чи медичних засобах

Кабінет міністрів збільшив щомісячні виплати для постраждалих на виробництві, які потребують догляду та медичного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі – залежно від рівня потреб.

Така підтримка становитиме:

4 тис. грн – якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;

2 тис. грн – у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;

1 333 грн – за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;

800 грн – якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив «Дія.Картку». Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат.

Як відомо, з 1 липня 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт – базова соціальна допомога для сімей з низьким доходом. В Пенсійному фонді розповіли, хто має право на отримання допомоги.

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