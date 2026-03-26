Кулеба показав свої тату та розповів про незвичне захоплення

Кулеба: «На тілі є два татуювання. Буде третє у вигляді слона на верхній частині тіла»

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує зробити тату зі слоном. Політик розповів, де саме хоче зробити нове тату та поділився своїм незвичним захопленням – колекціонуванням статуеток слонів. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Дмитро Кулеба розповів, що збирає різні статуетки слонів. Першу з них йому подарувала колишня дружина Євгенія Кулеба. Під час інтерв’ю Кулеба поділився своїми знаннями про цих тварин та пояснив, яке значення вони мають для нього.

«Сила, символ сили й мудрості. Якось я до них прикипів. За час війни в мене був один момент дитячого щастя. Це коли мене в Африці під час візиту в одну африканську країну я побачив живого слона в дикій природі. Я був щасливий як дитина», – поділився ексміністр.

Колекція Кулеби налічує більше десятка фігурок слонів. Однак він вирішив на цьому зупинитися та зробити тату зі слоном. За словами Дмитра Кулеби, він планує зробити тату зі слоном на верхній частині тіла. Також він зазначив, що воно буде великим: «На тілі є два татуювання. Буде третє у вигляді слона на верхній частині тіла».

Дмитро Кулеба вже має два тату. Одне з них це боривітер із панно в Маріуполі, яке створила відома художниця-монументальністка та дисидентка Алла Горська.

Дмитро Кулеба показав свої тату фото:

Ексміністр розповів про своє тату, а також закотив рукав сорочки та продемонстрував його. «Це «Боривітер» Алли Горської. Робота, яку вона зробила в Маріуполі в радянські часи в ресторані «Україна». Боривітер – це тип сокола, який здатен зависати в повітрі перед атакою на свою здобич, тобто протидіяти вітру», – розповів Кулеба.

Також експосадовець має ще одне тату. Це рядки з вірша «Доля» видатного українського письменника Тараса Шевченка. На своїй руці Дмитро Кулеба зобразив рядки, які він вважає для себе «моральним компасом».

«Це слова Шевченка з вірша «Доля»: «Ми не лукавили з тобою». Так, це мій такий моральний компас», – пояснив ексміністр.

