Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Нове судово-медичне дослідження розгадало одну з найдавніших загадок християнства
фото із відкритих джерел

Судмедекспертиза Туринської плащаниці розкрила справжню форму Тернового вінця Ісуса

Нове судово-медичне дослідження, засноване на аналізі Туринської плащаниці, розгадало одну з найдавніших загадок християнства. Вченим вдалося не лише відтворити останні години життя Ісуса, але й розкрити ймовірну «жахливу правду» про тортури, які йому довелося пережити, зокрема, встановити справжню форму Тернового вінця.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail, аналітик біологічних систем Отанджело Грассо використав передовий криміналістичний аналіз слідів крові на Плащаниці – тканині, в яку, як вважається, було загорнуте тіло Христа після розп'яття. 

Століттями вчені сперечалися про форму Тернового вінця: чи був це простий обруч із колючих гілок на маківці, чи, можливо, шолом-шапкою, що покривав усю голову.

Результати нового дослідження вказують на те, що корона була кільцеподібним вінцем. Рани від нього концентрувалися навколо лінії росту волосся, скронь і потилиці. 

Аналітик Грассо виявив, що корона була кільцеподібним вінком, який концентрував рани навколо лінії росту волосся, скронь та потилиці
Аналітик Грассо виявив, що корона була кільцеподібним вінком, який концентрував рани навколо лінії росту волосся, скронь та потилиці

Для визначення форми Грассо проаналізував розподіл плям крові на Плащаниці, геометричні розриви в тканині, інженерну складність кожної можливої конструкції корони.

Ключовим доказом стала відсутність крові на самій маківці, що виключає корону у вигляді шолома. Плями крові були сконцентровані на лобі, скронях і потилиці. Він також пояснив, що кров, яка потекла з голови та обличчя, могла активуватися вже після смерті через вбирання та дотик до волосся під час поховання. Це дозволило крові розповсюдитися по шкірі голови, що раніше наводилося як аргумент на користь «корони-шолома». 

Експериментальні реконструкції показали, що обруч із шипами, спрямованими всередину, створював насичене забарвлення по периметру та характерні проколи. Водночас модель шолома вимагала б складнішої ґратчастої конструкції та понад дві години роботи, тоді як вінець виготовлявся швидше та мав одне структурне з'єднання.

Вчений визнав, що «шолом» залишається «можливим» варіантом, але лише за вкрай специфічних умов. Простота діадеми, поєднана з криміналістичними даними Плащаниці, робить кільцеподібний вінець більш імовірним.

Раніше вчені, які досліджували тканину, в яку був загорнутий Ісус Христос після розп'яття, оголосили про великий прорив, який підтверджує деякі давні теорії про цей предмет.

