Напівоголена подруга «холостяка» Цимбалюка влаштувала відверту фотосесію

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Акторка Наталка Денисенко позувала фотографу на тлі Чорного моря
фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко потішила шанувальників новими знімками на тлі Чорного моря

Українська акторка Наталка Денисенко влаштувала відверту фотосесію. Зірка серіалу «Кріпосна» позувала напівоголеною на узбережжі Чорного моря біля болгарського міста Несебрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі акторки.

На своїх профілях в різних соцмережах 35-річна знаменитість виклала серію світлин, на яких зображена на морських скелях у прозорій тканині. Вона ледь приховувала інтимні частини тіла акторки.

Напівоголена подруга «холостяка» Цимбалюка влаштувала відверту фотосесію фото 1
фото: Instagram/natalka_denisenko
Напівоголена подруга «холостяка» Цимбалюка влаштувала відверту фотосесію фото 2
фото: Instagram/natalka_denisenko

Допис акторка доповнила власним віршем про жіночу силу, вразливість і відпускання минулого. В ньому Денисенко, яка в травні після семи років шлюбу розлучилась з актором, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, звертається до неба та називає себе «єдиною, коханою». «Небо, дай відпустити минуле, бо я пробачила свої слабкості. І я не бід чекатиму, а радощів. І хай збувається усе в щирості», - йдеться в одному з фрагментів вірша.

У тексті вірша акторка торкається тем прощення, відпускання слабкостей, бажання бути жінкою попри всі життєві випробування. Публікація набула значного резонансу в мережі. світлини набрали понад 20 тис. лайків лише в Instagram. Підписники Денисенко та користувачі соцмереж порівняли Наталку, зокрема, з давньогрецькою богинею Афродітою.

Вірш Наталки Денисенко під відвертими фотографіями
Вірш Наталки Денисенко під відвертими фотографіями
скриншоти: Instagram/natalka_denisenko

Зазначимо, що локація для фотосесії в Болгарії була не випадковою. Саме в Несебрі напередодні завершились зймоки другої частини романтичної комедії «Коли ти вийдеш заміж?». Окрім Наталки Денисенко, в стрічці знялися, зокрема, Антоніна Хижняк та Тарас Цимбалюк. Задля ролі головний герой романтичного телешоу «Холостяк-14» пофарбував волосся в блонд.

Щодо першої частини фільму «Коли ти вийдеш заміж?», то окрім Денисенко, Цимбалюка, Хижняк, знялист також Павло Текучев, Домаґой Янкович і Лідія Бачич. За перший вікенд прокату стрічка зібрала понад 10,8 млн грн (понад 63 тис. квитків). Загальні збори перевищили 40 млн грн, що зробило фільм найкасовішою українською комедією початку 2025 року. Після успіху в кінотеатрах стрічку додали до каталогів стрімінгових платформ.

Наталка Денисенко (праворуч), Тарас Цимбалюк (другий зліва), Олексій Комаровський та Антоніна Хижняк
Наталка Денисенко (праворуч), Тарас Цимбалюк (другий зліва), Олексій Комаровський та Антоніна Хижняк
фото: Instagram/whenwillyoumarry.movie

