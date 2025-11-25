Біолог розплакався, знайшовши найрідкіснішу у світі квітку після 13 років пошуків

Рафлезія – це повністю паразитична рослина, яка майже все своє життя проводить приховано всередині тканин тропічної лози

Експедиція біологів у густих джунглях індонезійського острова Суматра завершилася емоційним та історичним моментом: вченим вдалося знайти найрідкіснішу у світі квітку – Rafflesia hasseltii. Біолог, який очолював пошуки, розплакався на місці, оскільки ця знахідка стала кульмінацією 13 років напружених досліджень та пошуків. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

За даними Оксфордського університету, кількість людей, які побачили Rafflesia hasseltii у її природному середовищі, є меншою, ніж тих, хто зустрічав знаменитого суматранського тигра.

Щоб дістатися місця цвітіння, експерти долали густі джунглі, де мешкають хижаки, кілька днів і ночей. Знахідка є одним із найрідкісніших видів гігантських паразитичних рослин.

Рафлезія – це повністю паразитична рослина, яка майже все своє життя проводить приховано всередині тканин тропічної лози. Назовні вона з'являється лише для короткочасного цвітіння. Гігантська квітка виділяє сильний, огидний запах м'яса, що розкладається (через що її називають «трупною квіткою»). Цей аромат приваблює мух, які, помилково сприймаючи рослину за тушу, переносять пилок.

Існує понад 40 видів рафлезії. Найвідоміший вид, Rafflesia arnoldii, також родом із Суматри, є найбільшою квіткою у світі і може досягати майже метра в діаметрі. Проте більшість різновидів рафлезії, включаючи Rafflesia hasseltii, перебувають під критичною загрозою зникнення через інтенсивне руйнування їх природних місць проживання внаслідок вирубування лісів.

