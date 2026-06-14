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Трамп – 80. Історія кохання президента США та Меланії Трамп

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дональд Трамп старший за Меланію Трамп на 24 роки
фото: Getty Images

Дональд та Меланія Трамп одружені 20 років

Сьогодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп відзначає ювілей, політику виповнилося 80 років. До дня народження президента «Главком» розповідає історію його кохання та шлюбу із першою леді Меланією Трамп.

Зміст

Дональд та Меланія Трамп одружені 20 років, різниця у віці між подружжям складає 24 роки. Вони мають одного спільного сина Беррона Вільяма Трампа.

Перша зустріч Меланії та Дональда Трампа

Дональд Трамп і Меланія Кнавс у 1999 році на 18-й щорічній церемонії вручення премії American Fashion Awards
Дональд Трамп і Меланія Кнавс у 1999 році на 18-й щорічній церемонії вручення премії American Fashion Awards
фото: Getty Images

Меланія Трамп родом зі Словенії. До заміжжя вона була фотомоделлю та будувала кар’єру, працюючи у Мілані та Парижі. У 1990-х роках вона переїхала до Нью-Йорка.

Під час модної вечірки у США 28-річна Меланія, яка на той момент мала прізвище Кнавс, познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Дональдом Трампом. Однак тоді Трамп завітав на вечірку із дочкою норвезького бізнесмена Селіною Мідельфарт. На той час 52-річний Трамп займався бізнесом.

Спочатку Меланія не проявляла бажання зустрічатися із Трампом та згодом між ними зав'язалися стосунки. Вона відмовилася дати Дональду Трампу свій номер. Меланія говорила, що не хотіла бути серед тих дівчат, яким «він дзвонить».

Натомість Меланія Трамп сама взяла номер свого майбутнього обранця. Трамп дав Кнавс усі можливі номери, які в нього були. Через тиждень вона зателефонувала йому, і вони зустрілися. У 2000 році закохані на певний час розійшлися.

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Розкішне весілля Трампів та каблучка у 12 каратів

Дональд Трамп та Меланія Кнавс на чероній доріжці у Лос-Анджелесі на 56-й церемонії вручення премії «Еммі» у 2004 році
Дональд Трамп та Меланія Кнавс на чероній доріжці у Лос-Анджелесі на 56-й церемонії вручення премії «Еммі» у 2004 році
фото: Getty Images

26 квітня 2004 року Меланія та Дональд Трамп заручилися. Політик зробив Меланії пропозицію із каблучкою у 12 каратів за $1,5 млн. Весілля пари відбулося 22 січня 2005 року. Церемонія пройшла у церкві Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч, Флорида (США).

Весілля Трампів було одним із найгучніших на початку 2000-х років. Наприклад, весільна сукня Меланії Трамп виготовлялася протягом 550 годин, її створювали швачки відомого бренду Dior. До того ж вона важила 27 кг, а її вартість сягала від $100 тис. до $200 тис.

Крім того, Меланія Трамп дотрималася весільної традиції та одягла «щось нове, щось старе, щось синє та щось позичене». Тож старим стали чотки, які були сімейною реліквією родини Кнавс. Новим та позиченим – кольє від бренду Fred Leighton, а «синім» – спідня білизна від бренду La Perla.

Гучне весілля зібрало відомих зірок, як-от Елтона Джона та Біллі Джоела й інших. До слова, подружкою Меланії Трамп стала її сестра.

Звинувачення у зраді

Меланія та Дональд Трамп на відкритті виставкового пентхауса Veranda у Нью-Йорку у 2005 році
Меланія та Дональд Трамп на відкритті виставкового пентхауса Veranda у Нью-Йорку у 2005 році
фото: Getty Images

У 2018 році Дональд Трамп потрапив у скандал. Його звинуватили у зраді Меланії. Зокрема, повідомлялося, що він мав роман із акторкою фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Вона заявила, що мала інтимні стосунки із президентом у 2006 році. Це сталося після того, як Меланія народила сина. Проте Трамп не підтвердив цю заяву.

Тоді між подружжям Трампів з’явилася напруга. Меланія Трамп відмовилася їхати із чоловіком на Всесвітній економічний форум у Давосі та скасувала поїздку. Однак публічно пара не коментувала цей інцидент.

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Діти Дональда Трампа

Президент Дональд Трамп на вихідних у Вашингтоні
Президент Дональд Трамп на вихідних у Вашингтоні
фото: Getty Images

У шлюбі в Меланії та Дональда Трампа народилася одна дитина – Беррон Вільям Трамп. Первісток для Меланії та п’ята дитина для Дональда народився 20 березня 2006 року. Меланія Трамп є третьою дружиною Дональда Трампа.

У попередніх шлюбах Дональд Трамп мав декількох дітей. Першою дружиною політика стала Івана Трамп (Зельнічкова), вони одружилися у 1977 році. У цьому шлюбі у Трампа народилося троє дітей: Дональд Трамп-молодший 1977 року, Іванка Трамп 1981 року, Ерік Трамп 1984 року.

З 1993 по 1999 рік Трамп перебував у шлюбі з акторкою Марлою Мейплс. Вони одружилися після того, як між ними виник роман, коли Трамп був у шлюбі з Іванною Трамп. Від цього шлюбу у президента народилася донька Тіффані Трамп у 1993 році.

Нагадаємо, торік президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп святкували 20-ту річницю від дня свого весілля. На своїй сторінці у Facebook Трамп привітав дружину, опублікувавши архівне фото, зроблене в день весілля.

До слова, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Його проголошено 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Водночас Меланія Трамп вдруге стала пепршою леді США.

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Теги: США день народження шлюб Меланія Трамп Дональд Трамп

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