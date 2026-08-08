Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі
Головною метою Анкари залишається повне завершення війни
фото з відкритих джерел

Фідан: наші пропозиції щодо мораторію залишаються на розгляді сторін

Туреччина закликала Росію та Україну погодитися на мораторій щодо ударів у Чорному морі після серії атак на цивільні судна, включно з тими, що ходять під турецьким прапором. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку атакували порти й військові кораблі. Тепер під ударами без розбору опиняються всі комерційні судна. Потрібно створити механізм, який дозволив би оголосити мораторій», – заявив Фідан в інтерв'ю турецькому державному агентству Anadolu.

За його словами, серед атакованих суден є й ті, що належать Туреччині або ходять під її прапором. Ще 4 серпня Анкара засудила атаки дронів по двох турецьких цивільних суднах у Чорному морі, внаслідок яких постраждали кілька членів екіпажу. Це не перший подібний випадок за останній тиждень: 7 серпня поблизу Новоросійська безпілотники атакували турецький балкер, а раніше турецькі власники суден повідомляли про труднощі з отриманням дозволів на прохід Дарданеллами.

Звідки взялася ініціатива

Уперше публічно ідею часткового мораторію Фідан озвучив 16 липня під час візиту до Києва, де провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Тоді турецький міністр наголошував: якщо повного припинення вогню наразі досягти неможливо, сторони можуть домовитися про мораторій у кількох критично важливих сферах – передусім щодо безпеки Чорного моря та енергетичної інфраструктури. «Наші альтернативні пропозиції з цих питань залишаються на розгляді сторін. Українська сторона поділяє з нами серйозне спільне розуміння цього питання», – казав тоді Фідан.

Того ж дня міністр заявив, що Туреччина погодилася очолити морську складову майбутніх гарантій безпеки для України – поряд із сухопутною та повітряною, і що відповідне планування вже ведуть військово-морські сили союзних країн.

Наполегливість Анкари у просуванні мораторію пов'язана зі зростанням ризиків для комерційного судноплавства в регіоні, а також із тиском турецьких судновласників і аграрних експортерів, які прямо постраждали від ударів. Позиція Туреччини традиційно балансує між ролями посередника і партнера: Анкара публічно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, водночас підтримує канали комунікації з Москвою.

Формат часткового мораторію Фідан називає проміжним кроком, який не підміняє собою повноцінне припинення вогню, а має знизити ризики ескалації на найчутливіших напрямках, поки триває пошук шляхів до ширшої угоди.

Нагадаємо, на тлі почастішання атак на цивільний флот Туреччина нещодавно обмежила прохід суден до російського Новоросійська.

Читайте також:

Теги: росія переговори суверенітет Анкара військові міністр Чорне море Туреччина конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Україна б'є саме по Wildberries
Чому Україна б'є саме по Wildberries
30 липня, 10:20
Російський диктатор наполягає на продовженні бойових дій
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
9 липня, 17:27
Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн
Латвійська розвідка: Росія може посилити провокації проти балтійських країн
16 липня, 09:22
Підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько 10 годин катував потерпілого
Ідентифіковано співробітника ФСБ, який 10 годин катував цивільного на Херсонщині
27 липня, 12:51
Один із цвинтарів у Росії
У Росії поширилася схема заробітку на загибелі військових за участю «чорних вдов»
5 серпня, 21:51
Через небезпеку обстрілів евакуювати полоненого вирішили наземним роботизованим комплексом
За пів року двічі потрапив у полон: росіянин розповів, як після обміну його знову відправили на штурм
12 липня, 21:15
Дегтярьов: Крим наш, Новоросія наша
Керівник російського спорту заявив, що РФ продовжить діяльність на окупованих територіях України
9 липня, 14:07
Зафіксовано влучання в низку об'єктів
Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі
27 липня, 15:06
Новий пакет санкцій Британії охопив банки, компанії та судна РФ
Російські банки та танкери потрапили під нові санкції Британії
6 серпня, 11:51

Політика

Туреччина обмежила прохід суден до російського Новоросійська
Туреччина обмежила прохід суден до російського Новоросійська
Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США
Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США
Сили оборони вразили секретний комплекс РЕБ у Геленджику
Сили оборони вразили секретний комплекс РЕБ у Геленджику
Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті спалахнули пожежі
Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті спалахнули пожежі
КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
КНДР отримала рекордні доходи від війни в Україні: статки Кіма зросли до $22 млрд
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua