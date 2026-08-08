Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі

Фідан: наші пропозиції щодо мораторію залишаються на розгляді сторін

Туреччина закликала Росію та Україну погодитися на мораторій щодо ударів у Чорному морі після серії атак на цивільні судна, включно з тими, що ходять під турецьким прапором. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку атакували порти й військові кораблі. Тепер під ударами без розбору опиняються всі комерційні судна. Потрібно створити механізм, який дозволив би оголосити мораторій», – заявив Фідан в інтерв'ю турецькому державному агентству Anadolu.

За його словами, серед атакованих суден є й ті, що належать Туреччині або ходять під її прапором. Ще 4 серпня Анкара засудила атаки дронів по двох турецьких цивільних суднах у Чорному морі, внаслідок яких постраждали кілька членів екіпажу. Це не перший подібний випадок за останній тиждень: 7 серпня поблизу Новоросійська безпілотники атакували турецький балкер, а раніше турецькі власники суден повідомляли про труднощі з отриманням дозволів на прохід Дарданеллами.

Звідки взялася ініціатива

Уперше публічно ідею часткового мораторію Фідан озвучив 16 липня під час візиту до Києва, де провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Тоді турецький міністр наголошував: якщо повного припинення вогню наразі досягти неможливо, сторони можуть домовитися про мораторій у кількох критично важливих сферах – передусім щодо безпеки Чорного моря та енергетичної інфраструктури. «Наші альтернативні пропозиції з цих питань залишаються на розгляді сторін. Українська сторона поділяє з нами серйозне спільне розуміння цього питання», – казав тоді Фідан.

Того ж дня міністр заявив, що Туреччина погодилася очолити морську складову майбутніх гарантій безпеки для України – поряд із сухопутною та повітряною, і що відповідне планування вже ведуть військово-морські сили союзних країн.

Наполегливість Анкари у просуванні мораторію пов'язана зі зростанням ризиків для комерційного судноплавства в регіоні, а також із тиском турецьких судновласників і аграрних експортерів, які прямо постраждали від ударів. Позиція Туреччини традиційно балансує між ролями посередника і партнера: Анкара публічно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, водночас підтримує канали комунікації з Москвою.

Формат часткового мораторію Фідан називає проміжним кроком, який не підміняє собою повноцінне припинення вогню, а має знизити ризики ескалації на найчутливіших напрямках, поки триває пошук шляхів до ширшої угоди.

Нагадаємо, на тлі почастішання атак на цивільний флот Туреччина нещодавно обмежила прохід суден до російського Новоросійська.